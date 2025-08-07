前TVB女神主播爆當風更公司有專車接返工　打風補貼竟然係呢個價

麥詩敏2015年起任職無綫新聞部，曾擔任首席主播及總編輯，獲得不少網民留意，憑專業形象加靚樣被封為「女神主播」。2023年6月宣布離開效力8年的TVB，離巢後於同年10月加入HOY TV主持飲食健康節目《健康寧飲食》，同時在2024年起主持《健康關注組》及港台電視《盤點政策》第三輯。

麥詩敏被封為「女神主播」。（電視截圖）

麥詩敏幕前形象大方專業。（IG/@glorrrrr）

冇做主播後，麥詩敏在HOY TV主持《健康寧飲食》。（IG@hk.hoy）

她不時在社交平台分享生活點滴，最近惡劣天氣不斷降臨香港，她也出了一條片講述「惡劣天氣下主播如何返工？」麥詩敏指如果惡劣天氣令到交通癱瘓，公司會有專車接送，不過人數眾多的情況下，有機會是一起搭同一架車。

麥詩敏出了一條片講述「惡劣天氣下主播如何返工？」（片段截圖）

麥詩敏也提到，惡劣天氣下，公司會為員工安排免費「打風餐」，通常是一個飯盒加一盒飲品。至於工時，正常情況下是依照自己本來的更表，但萬一因交通問題令到下一更同事遲到，便需要超時工作。至於大家最關心的問題，就是「有冇多啲人工或者補貼」，麥詩敏只是搖一搖頭，不用言語大家都知道答案了。

麥詩敏只是搖一搖頭，不用言語大家都知道答案了。（片段截圖）

麥詩敏於2025年1月獲任命為廉政公署社區關係市民諮詢委員會委員，積極投身公共事務。2024年9月，她與拍拖10年的圈外男友舉行婚禮，生活步入新階段，親友圈中掀起熱烈祝福。

麥詩敏婚紗造型令人眼前一亮。（IG@glorrrrr）

