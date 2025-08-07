高學歷港姐冠軍拍廣告化身Do姐2.0跳鈣質舞　拋胸上陣騷誘人身材

2016年港姐冠軍馮盈盈最近為乳酪品牌拍攝全新一輯廣告，她在宣傳短片中化身「三面女神」，分別扮演靚爆OL、瑜伽女神及AD鈣健康大使。馮盈盈除了展現超強柔軟度，示範高難度的瑜伽動作外，更升呢「Do姐2.0」大跳「卡士鈣質舞」，舞動健康骨骼，展示鈣質對身體的重要性，同時表達出每個年齡層也需要補充鈣質，延續每個年齡的活力，才能走更遠的路。

馮盈盈拍廣告。

馮盈盈表示首次與該品牌合作深感榮幸，因為她一直是品牌旗下產品「原態乳酪」的忠實顧客。馮盈盈說：「原態乳酪簡直是乳酪界中的Crème brûlée（焦糖燉蛋），口感綿密、味道濃郁，就算燉蛋也不及原態乳酪般又滑又綿，每天也要吃一杯當作犒賞自己辛勤工作呢！所以今次可以跟卡士合作超級開心，而且是新產品，好味又有益，跟我主持的節目《食好D》不謀而合，名副其實『飲好D』呀！」

追求精益求精的馮盈盈，事前當然做足準備，除了勤拉筋備戰高難度瑜伽動作外，更極速告別在樂易玲生日會上的圓潤身形，以招牌「最強Body」登場，相當專業。她說：「之前因為要出席不同的派對，放肆吃了不少美食，為了以最佳狀態拍攝，定要勤做運動，更重要是『識飲識食』」作為註冊營養師的馮盈盈，大方分享自己維持身形的秘訣：「日常飲食以乳酪、水果及蔬菜等Super Food為主，促進腸道健康及清理宿便，跟肚腩仔講Bye Bye，馬上變Fit！」盈盈又直言骨骼健康是人生「致勝」關鍵：「只有骨骼健康才能支撐我們做到更多瑜伽動作，跳出更靈活的舞步，所以我會花更多心思去保持骨骼健康，例如: 攝取更多鈣質與維他命A和D，以及多做負重運動，事關女士隨著年紀增長，骨質疏鬆的風險較男士高，補充維他命A、D及鈣質便能維持骨骼健康，擁有強健骨骼才能做到世界第一呢。」

欣賞Do姐鈣質舞深入民心 自度健身操舞步增添活力

對於成為Do姐鄭裕玲後第二位跳「鈣質舞」的藝人，馮盈盈謙稱不敢跟前輩比較，皆因Do姐的「鈣質舞」是殿堂級，而且深入民心！她說：「我當然不能跟Do姐媲美，亦相當佩服Do姐保養得宜，加上充滿智慧的談吐技巧，簡直是女人天花板！至於『FYY版鈣質舞』則希望營造出不一樣的感覺，所以加入了踢腿、轉圈及壓腿等健身操動作，令舞蹈更具動感與活力。其實不同年齡的女士們也要多些活動筋骨與關節；同時補充益生菌與維他命A、D及鈣質，才能像Do姐一樣由內到外都保持活力，自己也朝向這個方向邁進呢！」

去年在港大「食品產業管理市場營銷」以「一級榮譽」碩士畢業的馮盈盈，大方分享她的保養之道，無懼港姐後浪洶湧而至，誓要力保「知性女神」地位。她說：「保養一定是越早做越好，以自己為例，已經踏入3字頭，深感補充維他命A、D、鈣質與益生菌比挑選終身伴侶更加重要，是關乎自己一輩子的健康呢！益生菌可以幫助消化、促進腸道蠕動，甚至解決便秘煩惱，縮便全清自然能消減肚腩，腰部線條便能『重見天日』，當然是女士福音啦！至於維他命A、D及鈣質則可以預防骨質疏鬆，如果沒有及時補充營養，一來會提高患上骨質疏鬆的風險；二來消化系統欠佳的話，便會導致不少慢性疾病，例如較易有炎症或皮膚敏感，到時才想辦法補救便『補得太遲』了，所以伴侶一定不及以上營養重要。」

馮盈盈身材fit爆。

馮盈盈真係好正。（IG@crystalfyy）

