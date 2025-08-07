李尚正「割韭菜技巧」論爆紅指韭菜冇長勝　原來炒美股曾蝕7位數

李尚正是HOY TV一哥，由他與「妹頭」盧頌恩主持的《臥底旅行團5.0》再度添食，又成功掀起話題。上一集節目中二人參加湛江旅行團，阿正食韭菜時就突然大講「割韭菜」論，他說：「我聽講割韭菜都好有技巧，你唔係喺個根度割，你喺離個根3cm嗰度割，因為你要佢再生，如果你割晒佢呢，佢冇心機，『我唔做喇！』跟住你下次割唔到㗎喇，同埋你喺一紮韭菜裡面，你唔係全部割晒，你係割其中三份一，你割晒佢哋就全部躺平、一齊躺平。

妹頭問：「韭菜唔識諗嘢嘅，唔會諗咁多嘢嘅！」阿正則回應：「植物係識諗嘢嘅，如果佢隔籬嘅生得好高，佢會急起直追，我隔籬都已經咁高，我一時不幸啫，等我又努力工作，生多啲出嚟。」妹頭再說：「真係會有啲長勝韭菜。」阿正不同意，並謂：「有一段時間會長勝，但過一段時間長勝都割埋，因為要風水輪流轉，你唔好諗住『我咁耐都冇俾人割過，肯定係長勝啦！』其實唔係。」而當妹頭讚他對農業知識很了解，他得意洋洋解釋：「我睇小紅書㗎嘛！」

影片在IG吸得過萬Likes，認為阿正表情一言難盡，而近日他接受傳媒訪問時，就透露自己投資美股曾損手，他自爆自己炒美股全軍覆沒，損失百幾萬，雖然身邊很多朋友炒燶後都屢敗屢戰，但他自問已再沒這個資本和心機，甚至對人生都看化，主力養生。原來有過這段經歷，難怪他對於被割韭菜感受咁深。

