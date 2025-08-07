黃奕為圓愛女星夢赴韓體驗練習生生活　長相被評普通唔適合做idol

曾因主演《還珠格格3》紅遍大江南北的黃奕，與前夫黃毅清育有一女兒黃芊玲，而目前12歲的她理應專注學業，但在早前黃奕發布與女兒閒聊的視頻中，女兒就透露根本不喜歡讀書，反而想去韓國做練習生，嚮往做明星，對於這個問題她就相當糾結，不知道是該給予尊重還是阻止。但身為媽媽的她似乎還是先尊重女兒，更為了圓女兒的夢想就親自帶她到韓國體驗練習生的生活，雖然整個訓練過程非常疲累，但黃芊玲相當樂在其中。

黃奕女兒嚮往做明星，想去韓國做練習生。（微博圖片）

從黃奕公開的視頻中可見，她親自帶女兒黃芊玲去韓國遊玩及看演唱會之外，她還為了圓女兒的夢想，還安排了她去體驗練習生的生活，在當地的一間舞蹈教室學習跳舞及唱歌。

在訓練過程中，黃芊玲相當認真，雖然跳舞訓練強度相當高，甚至乎疲累到攤到在地上休息，但她相當樂在其中，經過短時間的訓練後，在鏡頭前展現舞蹈時有模有樣，散發着星味，而且還很專心地獨自訓練唱歌。而黃奕在公開與女兒的微信內容時，黃芊玲表示已愛上跳舞了：「我現在休息時間都想要跳舞，想要二十四小時都跳舞。」而黃奕亦不斷給女兒鼓勵，激讚女兒的表演很迷人。

黃芊玲體驗練習生生活。（微博圖片）

雖然整個訓練過程非常疲累，但黃芊玲相當樂在其中。（微博圖片）

而12歲的黃芊玲經過練習生生活體驗後，雖然愛上唱歌跳舞，但似乎亦明白到在這個階段需以學業為先，所以她就揚言：「我繼續回去學習，但我的夢想沒有結束，我會在兼顧學業的情況下，繼續努力練習的。」對於，黃芊玲想出道做明星的想法後，其實有不少網民都給予惡評，認為她長相普通，完全不適合，而身為媽媽的黃奕在近日發微博時就替女兒發聲：「只是喜歡，沒有出道，感謝善意，停止傷害。」

專心練習唱歌。（微博圖片）

黃芊玲長相被批普通。（微博圖片）