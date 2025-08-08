搏盡反派自爆患三種情緒病　服藥後變腫、怕被當黐線壓抑病情開工

情緒病近年愈來愈常見，做藝人不論唱歌、演戲，都需要投放大量情緒，如果入戲太深、遇上低潮、冇工開、表現失準、被公眾批評等等，很容易就會受情緒困擾。日前樂壇天王陳奕迅（Eason）在活動上播放《FEAR and DREAMS: NOW is the only reality》紀錄電影，他在片中透露早於演唱會杭州站開始前，情緒病無情突襲，並確診「焦慮症」，至今仍在服藥，他說：「我也試過停藥，但身體就告訴我不成，明明是睡得很好，明明是心情不錯，但無法控制一些莫名而來的緊張，所以還是決定巡演停了，才停藥。」他又表示，其實每一個舞台上的表演者，都不會希望自己演出不好，也沒有人想失場或是出現什麼意外，可是有一些事，不可抗力下，希望外間可以多多體諒及包容。

陳奕迅近日在紀錄片中，公開自己患焦慮症，並表示演出期間不敢停藥。（大會提供）

而出名為角色搏到盡的張建聲，見到Eason的報道也有感而發，他說自己都考慮了幾年要不要講自己患情緒病一事，他貼出醫生紙，並自爆2022年確診三種情緒病，他說：「幾年前有一段時間情緒出現狀況，嚴重程度令我覺得要去看醫生，結果確診為：廣泛性抑鬱症，焦慮症，人格解離症。經過幾年醫治已經治好了兩個病症，只剩下抑鬱症。其實我想分享的是，這是一般都市人都會有機會常有的精神病症，有病求醫，千萬不要拖症。」

張建聲睇完陳奕迅患焦慮症的報道有感而發，公開自己2022年確診三種情緒病。（IG@justin311）

張建聲演活了《反黑》中的招積一角，但他也曾表示自己被定型，其實很想演好人。（《反黑》劇照）

張建聲有「港版Joker」之稱。（IG@justin311）

張建聲有廣泛性抑鬱症，焦慮症，人格解離症，經過幾年醫治他已經治好了其中兩個病症，目前只剩下抑鬱症。（IG@justin311）

張建聲指自己病發時不止精神、情緒，就連身體都會有運動性緊張或神經系統過度活躍等病徵，不過在人前或開工時會盡力壓抑：「但我是一名演員，我不允許演出時失準，亦不想拖累劇組，而當拍攝途中病發時，亦只好食藥並且躲到一旁令自己冷靜一下，出來的時候繼續笑面迎人。我不想讓別人覺得我『精神病、痴線』而怕了用我去拍戲，所以我選擇只會對身邊人講。」不過現階段，他的精神和身體狀況已好了很多，籲大家不用擔心。

張建聲你焦慮症會引發不少病症，他拍攝途中病發時，亦只好食藥躲到一旁令自己冷靜一下，出來的時候繼續笑面迎人。他說：「我不想讓別人覺得我『精神病、痴線』而怕了用我去拍戲。」（IG@justin311）

不過張建聲說自己目前已經好了很多，叫大家不用太掛心。（資料圖片）

張建聲演戲最出名的必定是他時肥時瘦，入行以來為角色增肥、減肥近四五次，如橡皮人一樣，但幾年前有人說他已「減唔到肥」，他早前透露因身體用藥導致減磅速度變慢、進度不似預期，而今次是他首度披露原來自己在服用情緒藥。張建聲說：「用藥的其中兩個副作用就是會令身體代謝減慢，以前輕鬆減磅但現在要付出三倍力和時間進行，另外就是扁桃線會腫大，導致非常臃腫，下顎線亦沒有了。所以，其實我想表達的是：『當你取笑別人外貌的時候，你知道他背後的故事嗎？你知道他正在受苦中嗎？』你可以不愛，但請不要傷害。」

張建聲為演活角色，多次增肥及減肥，對身體造成傷害。（Instagram：justin311）

2023年，張建聲被指「減唔到肥」，他在社交平台透露：「近兩年身體出現狀況需要用藥治療，其副作用如圖所示，易攰、水腫、體重上升等等都導致我減磅速度慢咗，加上有五次改變體重經驗都敵不過年紀漸大身體機能代謝慢咗，進度不似預期。」（Instagram：justin311）

張建聲解釋，自己以往輕鬆減磅，但因食情緒藥令身體要用多三倍力和時間減肥，所以非常臃腫，他問道：「當你取笑別人外貌的時候，你知道他背後的故事嗎？你知道他正在受苦中嗎？」並呼籲大家可以不愛，但不要傷害。（IG@justin311）

他表示自己忍口幾年，總算一次過交代完畢，覺得舒暢多了，張建聲視演戲為生命，他表示自己會繼續努力、相信會痊癒，又謂：「我希望可以當一輩子演員。」其實張建聲在幾個月前，曾深宵開直播哭談冇戲開的慘況，他坦言這幾年承受了很多，更為了搵投資者開戲飲酒飲到屙血，眼濕濕說：「我好X攰！我真係好X攰……」甚至不敢去驗身。當時直播觀眾都有為他打氣，叮囑他要注意身體，同時提醒他注意情緒，但他今次是首次公開自己的情緒病病情，而講完之後他也馬上收拾心情，重投工作。

張建聲指自己忍口好幾年，現時交代完畢，不用再隱瞞，總算舒一口氣。（IG@justin311）

張建聲相信自己一定會痊癒，並希望能做一輩子演員。（IG@justin311）

張建聲在直播中多次講到眼濕濕，又表示：「香港冇人搵我拍戲，香港暫時唔需要我」。（Instagram：justin311）