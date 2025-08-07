林子祥讚歲半孫女有唱歌天賦　葉蒨文：一定有林家音樂細胞

林子祥（阿Lam）和葉蒨文（Sally）即將開演唱會，今日（07/08）他們為TVB音樂節目《今晚有歌廳》錄音，也趁機為演唱會做宣傳。他們接受訪問時表示，演唱會已籌備得如火如荼，同行也有XiX和《中年好聲音3》的李金凱和劉洋，被問到有否留意新晉歌手時，葉蒨文笑言：「佢唔知個名㗎。」阿Lam：「後生？太多啦，同埋哋自己都未搞得掂自己。」Sally也補充：「XiX呀，Maggie（趙頌宜）後生出嚟嘅歌手，都非常之開心，同埋《中年好聲音》出嚟，佢哋都係新出嚟。」



林子祥和葉蒨文為TVB音樂節目《今晚有歌廳》錄影。（林迅景 攝）

談到即將舉行的演唱會，林子祥和葉蒨文均表示他們實在太多歌曲，難以選擇，所以唯有盡量揀選大家都耳熟能詳的歌曲。「我有好多歌唱唔到，佢又好多歌唱唔到。我哋盡量揀啲大家都識嘅，同埋最主要啲觀眾聽過。」阿Lam：「我哋好多好多歌，所以夠歌就比較易砌個rundown。」Sally：「係呀，而家困難係邊啲唔唱。應該係話你哋識我哋咁多年，唔會唔識。」問到有沒有「點唱」環節，Sally即時耍手擰頭：「NO......你唔好嚇死我。」至於會不會有嘉賓上台？Sally回答：「我哋兩個就係老朋友，我嘅老朋友就係觀眾。」

林子祥與葉蒨文的孫女探班，勁可愛！（大會圖片）

探班當日還有林子祥和葉蒨文的孫女滿場走，談到孫女時，他們均表示孫女十分精靈，阿Lam：「佢好鍾意音樂。」Sally：「一畀音樂佢，佢即刻跳，而家識唱埋添呀。而家係，我哋相信佢一定有林家音樂細胞。」阿Lam又透露，孫女聽到他的快歌時就十分有反應。Sally又大爆那天綵排後，回到家還自己拆了廁紙筒出來，又唱又跳，有記者問：「會不會送支私家咪畀孫女？」阿Lam：「遲早㗎啦。」Sally和阿Lam也透露，現時和家人已定下規條，不準她太早接觸電話。Sally又表示，孫女已經學識「kiss Grandpa」，說：「佢嚟到屋企，第一件事就係kiss grandpa。」