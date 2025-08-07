健康新聞報道｜節目驚現樣靚身材正主持　仲有東張女神加持勁養眼

無綫全新健康資訊節目《健康新聞報道》將於8月11日起逢周一至五晚10點30分於翡翠台播映。節目搜羅世界各地與健康相關的新聞，破天荒以健康為主題、透過新聞報道模式，拆解病例，為觀眾帶來最貼身、最熱門的健康資訊。

節目由區永權、何沛珈、王嘉慧擔任主播，而吳幸美則擔任「死因研究所所長」及「健康測試室室長」，四人夥「AI記者」Sammi從全球新聞出發，破解終極死亡原因，並以科學角度解鎖健康密碼。

無綫電視今日（7日）假將軍澳電視廣播城舉行《健康新聞報道》記者會，區永權﹑何沛珈﹑王嘉慧及吳幸美親自推介節目內容，介紹創新「AI記者」元素，更預告節目的驚人案例。出席記者會者還包括：電視廣播有限公司製作部助理總監（資訊文教）楊永祥先生、《健康新聞報道》監製張嘉玲，記者會司儀由王汛文擔任。《健康新聞報道》一連15集，為觀眾搜羅全球中外藝人及名人有關健康的新聞，拆解病症並發掘貼身健康資訊，再由各類醫療專家提供專業知識及預防資訊，助觀眾遠離病魔。

下周一（11日）首集，區永權、何沛珈、王嘉慧將報道日本女星浴缸熱休克致死、泰國女星按摩致死及男子食隔夜西瓜致死等事件，並與專家連線破解死亡真相；吳幸美則於「死因研究所」和「健康測試室」中與專家合作，講解錯誤按摩手法及利用實驗對比隔夜西瓜細菌含量。