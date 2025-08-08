26歲女偶像愛吃同款美食銷量暴增百倍　影響力驚人卻拒做直播帶貨

憑古裝劇《傳聞中的陳芊芊》走紅的趙露思，近日終於忍不住與經紀公司「銀河酷娛」撕破臉，在微博發貼文直指遭到多項不公平對待，事件引起不少關注，成為熱門話題。而目前一舉一動備受關注的她，在近日多場直播中吸引不少網民觀看，她亦在直播中不時分享自己喜歡的食物，沒想到這些食物的銷售量及後暴增，其影響力相當驚人。

趙露思影響力驚人。（趙露思微博圖片）

在多場直播期間，趙露思顯得鬆弛地介紹自己喜歡的美食，就好像她喜歡吃的豌雜麵，也被網民迅速起底，吸引不少人前去光顧，而該店的老闆在接受媒體訪問時就表示，客流量足足翻了一倍，只是一個上午時間，豌雜麵就賣了幾百份，甚至乎有客人在外面等了一個小時，只為吃一碗豌雜麵。

明顯地大家都是受到趙露思的影響，而前來光顧吃豌雜麵，據老闆說有客人是從安徽，甚至乎內蒙過來的，相當誇張。

趙露思喜歡吃的豌雜麵大受歡迎。（微博圖片）

店門外擠滿人。（微博圖片）

除了豌雜麵大受歡迎之外，還有她愛吃的紅糖燕窩卷銷售量亦暴增。據該食品的負責人向媒體表示，一開始一個平台只賣50單而已，但後面就漲到了5000多單、接近1萬單，因為需要大量人手關係，所以叫整個村裡的阿姨來上班連夜趕製訂單，另外還有野生葛根茶、竹笙等都爆單。

趙露思愛吃的紅糖燕窩卷銷售量亦暴增。（微博圖片）

趙露思影響力驚人，絕對有帶貨的能力，但她似乎不想接觸直播帶貨，更揚言叫商家不要找她：「所有的商家都不用找我了，因為我不做那個帶貨，然後那個甚麼植入，我這個只是單純的分享和推薦，好吧！我沒必要跑到直播間來賺錢，所以就是都不用再找我。」