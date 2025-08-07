女團XiX一曲定生死惹關注　經理人郭偉亮樂觀：起碼知道有首歌先

近日盛傳女團XiX可能會因為《你唔明㗎喇》成績不理想而不再獲環球續約，早前郭偉亮接受訪問時，親認的確是一曲定生死。今日（07/08）郭偉亮帶XiX出席TVB音樂節目錄影時，表現就相當正面。



郭偉亮在上月底活動上曾說：「是真的，我都跟她們說過，這個暑假是最重要，說真的，如果成績不是很好，環球也不能一直這樣支持下去，所以今次我們都All in，希望這首歌能破釜沉舟。（你自己壓力會否都很大？）這個我沒有多想。我由第一日當她們經理人，壓力已經在，我每一次都當最後一次，Swing那時都是這樣。（是否9月就約滿？）不關合約的事，因為女團始終是很貴，如果這首歌真的不成功，可能就要隔一排，看看再重組或其他計劃。」雖說外界有人「睇死」XiX，但其實也有不少人支持她們。

自從「一曲定生死」消息傳出後，她們亦因此意外獲得不少關注，郭偉亮率女團XiX團員鄧曉殷（Kiele），良玳瑩（Crystal），楊秉頤（Caitlin），繆昀希（Charlotte）今日（07/08）出席TVB音樂節目《今晚有歌廳》，郭偉亮接受《香港01》訪問時就回應：「第一起碼知道有首歌先，第二就係個個都話（首歌）幾正，幾貼地，亦有好多人讚個MV，所以希望，希望唱片公司接收到呢啲message，覺得而家愈嚟愈好，有下一隻。」

繆昀希（Charlotte）也表示，今次她有份排舞，亦擔心舞風不被接受：「因為女團啲舞比較girly，但係今次啲動作大啲，所以都希望大家鍾意。」良玳瑩（Crystal）也分享，剛剛JUPAS放榜，自己也入了心儀大學，香港大學的傳理系。楊秉頤（Caitlin）則表示，雖然已在深圳開了屬於她們的個唱，但也希望能在香港開到女團演唱會。鄧曉殷（Kiele）就表示，希望以後能創作更多XiX的歌曲。郭偉亮也重申，他看到了女團XiX能發光的一面，亦因如此，才令他如此用心去幫助她們。