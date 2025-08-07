東張西望｜黎寬怡被天水圍「飛腳姐」踢BB車　惡行竟專針對女人

今日（7日）一集的《東張西望》繼續講到天水圍「飛腳姐」，「飛腳姐」專門針對輪椅的人士及推BB車的人士起飛腳，除了起飛腳外，她亦不定時見人就鬧，而且竟被爆與港姐「謝嘉怡」有關？昨日（6日）播出的片段中，見到「飛腳姐」在商場大聲罵人：「你就有病啊，幫癲婆謝嘉怡無綫喺度玩嘢。」到底她口中所說的謝嘉怡又是否港姐謝嘉怡？

今日（7日）一集的《東張西望》繼續講到天水圍「飛腳姐」。(節目截圖)

「東張女神」黎寬怡推著BB車路過「飛腳姐」，當她知道黎寬怡正推著BB車過來時，即紮穩馬步踢向節目組。踢完後還大叫：「接BB去監獄。」節目組反問她：「做咩踢我哋？」「飛腳姐」聲大夾惡反指：「你向住我先嘅，呢個咪學返你，呢啲叫以其人之道還治其人之身。」她一邊走還不忘大叫：「你唔好非法影相啊！」「飛腳姐」見事敗立即逃跑入商場。

「飛腳姐」見事敗立即逃跑入商場。(節目截圖)

「飛腳姐」除了腳功了得外，原來亦能「寫得一手好字」。有網民曾表示於輕鐵及港鐵車門見到一張類似符咒的黃色紙張，上面寫滿法庭檔案編號。而報料人曾先生則見過「飛腳姐」貼在電梯門：「佢等𨋢期間，佢準備入𨋢之際就貼咗張A4大細嘅黃色紙，寫住『謝嘉怡』同埋啲法庭檔案編號，同港姐謝嘉怡個名一樣。」節目組於網上搜尋過紙上的法庭檔案編號，當中涉及了數宗轟動一時的案件，但就沒有一宗有「謝嘉怡」這個名字，還有的是「飛腳姐」會把大廈內的通告劃花，其古怪行為多不勝數。

「飛腳姐」除了腳功了得外，原來亦能「寫得一手好字」。(節目截圖)

而報料人曾先生則見過「飛腳姐」貼在電梯門。(節目截圖)

節目組於網上搜尋過紙上的法庭檔案編號，當中涉及了數宗轟動一時的案件，但就沒有一宗有「謝嘉怡」這個名字。(節目截圖)

還有的是「飛腳姐」會把大廈內的通告劃花，其古怪行為多不勝數。(節目截圖)

節目組找過「飛腳姐」的鄰居，鄰居表示很害怕：「佢見到人就鬧，我試過畀佢鬧，嚇到我唔敢返屋企，佢話我係精神病院出嚟㗎，你坐監㗎。」但「飛腳姐」都有揀擇，她見到女人才鬧，見到男人則不鬧。

節目組找過「飛腳姐」的鄰居，鄰居表示很害怕。(節目截圖)

節目組為了解「飛腳姐」到底怎樣想，於是派出黎寬怡上前了解。黎寬怡問「飛腳姐」為何要起飛腳踢人，「飛腳姐」最衫停了一停望了一望黎寬怡，於是就大罵：「你唔好再喺度跟住我，唔係我報警！」之後就開始拔腿就跑，她一邊跑一邊重覆「唔好再跟住我，唔好再騷擾我啊」，一邊叫一邊衝入商場，直到她走進洗手間逃避節目組。

節目組為了解「飛腳姐」到底怎樣想，於是派出黎寬怡上前了解。(節目截圖)

「飛腳姐」拔腿就跑，她一邊跑一邊重覆「唔好再跟住我，唔好再騷擾我啊」，一邊叫一邊衝入商場。(節目截圖)