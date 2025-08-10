張國強專訪｜入行50年曾紅到日本　今退居綠葉：射12碼嘅興奮程度

現年68歲的張國強（KK），演出過多套膾炙人口的影視作品，無論古裝或時裝、忠角或奸角，他都駕馭自如，教科書級演技獲觀眾激讚。明年便是張國強入行五十週年，回顧當年，TVB為電視劇《無花果》招募真正球員參演，甲組足球員出身的他，貪玩與其他隊員一起參與試鏡，結果被選中，因而從球圈走進演藝圈。在演藝圈打滾半世紀，張國強從昔日《430穿梭機》的「機長哥哥」，到如今的「金牌綠葉」，可以說陪伴了幾代香港觀眾成長，期間他更曾當過電影男主角，甚至紅到日本？但又有多少觀眾知道呢？另外，張國強曾三度進出TVB，特別在08年第三次重返TVB以來，已參與近百套劇集拍攝，產量驚人，而背後原因又是什麼呢？最近，張國強接受了《香港01》專訪，跟大家娓娓道來他的演藝故事。



張國強接受《香港01》專訪，跟大家娓娓道來他的演藝故事。（麥超億攝）

童年簡單快樂 曾遇車禍爆頭險無命

張國強自覺是幸運的人，大家庭長大，父母及兄弟姊妹俱全，爸爸任開鎖工，養活一家九口。雖然童年沒有物質享受，要捱麵包、豆腐花伴飯，甚至一餐頂兩餐，但生活簡單快樂，現在回想起，七兄弟姊妹「開襠褲」輪流著也成為溫馨回憶。

張國強表示七兄弟姊妹感情要好，這源於屋企家訓「團結」。（受訪者提供）

兄弟姊妹中排行第五的張國強，笑言雖然作為中間位常常容易被忽視，但一單險些送命的車禍，卻令他因禍得「福」。張國強憶述四、五歲時有次過馬路，哥哥過去了，他追著對方，然後被一輛車撞爆頭，情況都挺恐怖，馬上被送進醫院，「進了醫院後，感受到人生裡面第一次最開心、最快樂，不用返工、返學，家姐她們每天會把家裡煮好的東西帶來醫院給我吃，然後又有醫院的東西吃，因為我們小時候都不是很富有的人，所以突然有很溫暖的感覺。」

張國強表示童年物資緊張，最期待就是新年，因為有新衫著。（受訪者提供）

成長環境萌生球星夢和明星夢

張國強指五十年代最厲害的兩個圈子，一個是球圈，另一個就是娛樂圈，銅鑼灣長大的他，家附近戲院林立，他常「掹衫尾」溜進去看電影，從而染上「藝術細菌」，對演戲產生興趣；同時那年代錢不多，張國強最愛就是到球場「放電」，經常在球場和戲院之間流連，慢慢就萌生球星夢和明星夢。

當年在龍蛇混雜的街場踢球，張國強（右一）曾遇俗稱黑社會大佬「收𡃁」，幸得兄長保護。後來他更跟阿叔去學大聖劈掛門傍身，還成為耿德海師傅最後一個弟子。（受訪者提供）

最初，張國強連一雙「白飯魚」都沒有，脫掉拖鞋就「上陣」通街踢，「磨薑」這些受傷早已是家常便飯，加上屋企附近又新填海，踢完波便脫光衣服跳進去游泳，成為當時最大娛樂。直到中學時的一次機會，讓張國強打開了球員夢的大門，當日他如常與波友在球場練波，碰巧愉園足球隊在招考青年軍，他抱著玩的心態去報名試腳，豈料一試成功，正式開啟職業球員之路。

張國強回想中學時一星期踢球踢足七日，踢到廢寢忘餐，後來一次試腳，讓他踢進愉園青年軍，從此展開球員生涯。（麥超億攝）

當年愉園預備組。（受訪者提供）

代表港隊出戰亞青賽 獲比利親授球技感夢幻

張國強一步一步，由愉園青年軍踢到預備組，之後再升上甲組，期間更入選港青，代表香港到科威特出戰亞青賽。首次離開屋企、坐飛機、首次去中東，對於大鄉里出城的張國強來說，一切都是很新奇，他記得當時同隊長尹志強同房，住在海邊類似奧運村的獨立別墅，很深印象中東的洗手間很特別，座廁按下去會噴水，原來是用來洗屁股，「記得當時寫明信片寄回家，結果等我都回港了，明信片才寄到手上。」

張國強（前排，右2）為可以代表香港出戰亞青賽感到光榮。（受訪者提供）

當年代表香港到科威特踢亞青賽的大軍名單，當時張國強（前排，右1）與隊長尹志強（後排，右3）同房。（受訪者提供）

在球隊出征科威特前的集訓期間，張國強更有幸親眼一賭巴西球王比利風采，當年比利世界盃後訪港，他們一班青年軍獲對方指點球技，難得近距離接觸球王，心情當然興奮不已，「他真的很用心教導我們，而且很親切，記得臨出場前我們在球員通道，他簡單頂幾下球，我們已經覺得很Amazing！」

試鏡《無花果》誤打誤撞試鏡入行

其後，因為足球的關係，竟然為張國強打開另一條夢想之路，當上演員從而展開近半世紀的銀色旅途。張國強稱在76年，TVB開拍電視劇《無花果》，為了噱頭，想找一些真正球員出演，於是他抱著玩的心態，和隊友一起去試鏡，「誰知我沒有被叮走，選中了我，就這樣誤打誤撞入了行。」

張國強回想當時《無花果》試完腳再試鏡，面對一大堆對白，當然非常緊張。（《無花果》劇集截圖）

張國強在劇中當然不少得曬球技。（《無花果》劇集截圖）

拍劇幫余安安塗太陽油勁緊張

不過拍完《無花果》後，張國強沒全身投入娛樂圈，而是邊踢邊演，一邊當球員，另一邊則獲甘國亮賞識並參演了《瑪麗關77》、《年青人》等劇集，當時他跟余安安特別有緣，不僅把螢幕初吻獻了給對方，在《年青人》中還有幫余安安塗太陽油的鏡頭，年輕的他面對身材如此火辣的美女，難免會緊張和有點尷尬，張國強笑說：「但那時導演就是想要這種感覺。不過余安安好像有點生氣，因為那裡有沙，弄傷了她的皮膚。」

張國強在《年青人》有幕幫余安安塗太陽油。（《年青人》劇集截圖）

張國強指余安安當時是大眾女神，同場還有飾演張國強細妹的翁靜晶（紫色）。

視甘國亮為伯樂 與阿叻不「踢」不相識

逐漸，張國強成為了甘國亮常用演員，但甘國亮也跟他說如果只是兼職去做，公司很難安排一些很重的角色，於是在對方安排下，張國強於1978年正式簽無綫成為合約演員，同期進去的還有阿叻陳百祥，其後二人還合作了歌舞劇《青春熱潮》。張國強也視甘國亮為伯樂，教他很多，「最記得第一次拍古裝劇《無雙譜》，我演太子，但那時我連太子是怎樣走路都不懂，他又叫人教我，那個人就是以後很厲害的劉德華。」

張國強多謝甘國亮提攜，給予不少機會。（受訪者提供）

在古裝劇《無雙譜》中，劉德華（二排，右1）飾演太子張國強（前排，右1）的隨從。（《無雙譜》劇集截圖）

談起陳百祥，張國強與對方原來早已「不踢不相識」，他效力愉園時，阿叻效力流浪，「有次比賽，我們未到半場已贏6比0，阿叻就比較生氣，然後我跟他有次碰撞，繼而發生口角，當時他剛拍完一個咖啡廣告，我還笑他『咖啡仔』，不過後來大家也沒事，我覺得他有這個奮鬥心是對的，不輕易認輸，如果Hea著踢就沒意思。」

張國強與阿叻陳百祥同期簽入TVB，並合作歌舞劇《青春熱潮》，但原來兩人之前已經「交過手」。（《青春熱潮》劇集截圖）。

張國強簽約TVB後也有參與電影拍攝，集波影視三棲身份，但拍戲和踢波兩邊都有微言，令他吃力不討好。（受訪者提供）

波影視三棲辛苦到嘔 「割愛」轉做全職演員

張國強簽約TVB後也有參與電影拍攝，集波影視三棲身份，聽上去像很厲害，其實浪得虛名，這樣的日子令他體力透支，經陳欣健認真分析後，張國強決定「割愛」告別球員身分，「記得在拍《夜車》，因為是講夜晚的故事，所以一定要晚上拍，拍完通宵後，第二天最早到球場練波就是我，真的試過跑到差點嘔，但又沒東西嘔，兩邊這個時候都開始有微言。後來陳欣健又找我拍《文仔的肥皂泡》，他跟我說你三樣一起其實是吃力不討好，足球你都踢得差不多，最多踢多幾年，反而電影和電視是新興行業，你應該趁著勢頭去，我被他一言驚醒夢中人，我都感覺到真的要放棄，於是選擇專注演員。」

張國強當年拍完《夜車》，第二朝又要去練波，試過跑到差點嘔。（《夜車》電影截圖）

張國強拍《文仔的肥皂泡》時被陳欣健說服，放下球員身分。（《文仔的肥皂泡》電影截圖）

拍《波牛》紅到去日本 與元彪「互替」合作

1983年，張國強因為一套電影《波牛》，令他闖進日本市場，回憶當年，張國強表示拍攝過程非常開心，有趣的是，元彪是動作演員，他是足球員，電影中兩人可以「互替」各展所長，又不會搶對方的戲，「例如一些倒掛、飛頂頭槌的動作，元彪打空翻厲害，做出來會好看；而一些運球插花動作，我就較純熟，元彪有些運球其實是我代他的，也因為這樣，我們很合拍。」

張國強指《波牛》當年以土炮形式拍攝。（《波牛》電影截圖）

大家實牙實齒去演。（《波牛》電影截圖）

電影在日本受歡迎，張國強坦言沒有人想到，不但為他吸納了一班日本影迷，更成立了有三十多人的國際影迷會，眾人由日本追到返香港，當中有數位歌迷至今仍保持聯絡，相當長情。問到當年沒有趁著熱潮進軍日本發展，現在回想會否有點可惜？張國強豁達地說：「如果有如果，就不會有現在的結果，你當時是否能有元彪那麼紅呢？每樣事情都有得有失，我當時也要主持《430穿梭機》。」

張國強年輕時擁有俊俏的面口，但經常被認錯是譚詠麟，他笑言就算現在也有人認錯，「早排先遇過，他問我譚校長，可不可以跟你合個照，我說我不是譚詠麟，對方竟然說不用不承認了，我再說我不是，但對方仍說不是也好，拍了先。原來他怕我走了，不跟他合照。」（《波牛》電影截圖）

電影《波牛》為張國強吸納了一班日本女影迷，而他為了與日本影迷溝通，也有特地去學日文。（受訪者提供）

與徐克洪金寶合作

雖然《430穿梭機》受歡迎，但張國強主持了兩年已萌生離開兒童組的想法，始終心繫拍戲，惟向公司申請了兩年都沒有得到回應，最後一做就做了四年，張國強於86年約滿時決定離開，即使無綫以《新紮師兄續集》角色利誘改變不了。而張國強很快便獲電影公司簽約重回影圈。期間，他更分別拍過徐克的《刀馬旦》和洪金寶的《東方禿鷹》。

張國強稱與徐克合作，令他大開眼界。（《刀馬旦》電影截圖）

張國強話拍攝《東方禿鷹》很辛苦，但又溫馨，洪金寶還會親自下廚。（《東方禿鷹》電影截圖）

張國強指兩位大導演感覺大不同，徐克對戲劇的認真及拍攝的調配令他大開眼界，而且對方看得很準，他試過有次講對白講得慢，即被提點，「你要講快點，這場戲我只得兩分鐘，否則只能剪走你。」至於洪金寶拍攝時認真，私下也非常錫手足，經常親自下廚煮給台前幕後吃，令大家感到很溫馨。

張國強當年極高顏值。（受訪者提供）

與劉德華合作《肝膽相照》 被水箱蓋打「爆缸」

早在《東方禿鷹》之前，張國強其實已與洪金寶合作過，孖劉德華擔任電影《肝膽相照》的男主角。張國強笑指：「早前我同華仔合作《掃毒2》，他說：『KK，我第一套做男主角就是跟你』，我說不是吧，他說騙你幹什麼。」片中他與華仔在監獄浴室被打一幕畫面震撼，他更被水箱蓋重擊「爆缸」，問到是否真打時？張國強回憶說：「介乎真假之間，我們很多時都會說『硬食一個』。尤其那個年代，香港市場以動作片為主，功夫片很重要，當每個人都做到，如果你說做不到，一定不會再找你。」

張國強和劉德華在《肝膽相照》中，一起當男主角。（《肝膽相照》電影截圖）

有幕張國強被水箱蓋重擊。（《肝膽相照》電影截圖）

畫面震撼。（《肝膽相照》電影截圖）

拍《點指賊賊》四層高危樓跳下來

及後，張國強拍攝《點指賊賊》也少不免危險動作戲。他最難忘拍攝一場逃亡戲，要從四層高危樓跳過對面天台，然後再跳下地面跑走，誰知一跳，砰 ！那天台就倒塌，下面沒有榻榻米，他身上也只有一條鋼絲吊着，「他們覺得跳下來的鏡頭拍得不好，但快天亮，如果解掉鋼絲再上去就很費時，所以就直接把我扯上去，當時聽到好像快要斷的聲音真的很害怕。」

張國強拍攝《點指賊賊》時，要從四層高危樓跳過對面天台。（《點指賊賊》電影截圖）

張國強回想當時只有一條鋼絲屌著，很害怕。（麥超億攝）

成最經典慕容復 「超齡」演出無壓力

90年代香港電影有點滑落，碰巧TVB邀請他拍劇，於是張國強順勢回巢，於1993年拍下王心慰監製的《第三類法庭》，劇中他飾演反派「李英傑」，雖然不多演，但笑言在以往從事金融生意時接觸很多不同的人，從而感受到一些心得，這個角色也成為他日後演奸角的開端。

張國強在TVB劇《第三類法庭》中飾演的「李英傑」，成為他日後演奸角的開端。（《第三類法庭》劇集截圖）

而今次回歸的另一個收穫，就是獲監製李添勝獨具慧眼，找他飾演《天龍八部》裡面的「慕容復」，成為其中一個代表作，亦為他在內地帶來極高人氣，即使劇集播出至今已28年，但大家想起他便想起「慕容復」，甚至被激讚無人能超越。張國強對此謙虛說：「因為當年內地買了版權，有35個電視台播，是很難得，加上他們好像我們的粵語殘片一樣，重播又重播，所以大家可能會先入為主。」

張國強版本的「慕容復」，為他在內地帶來極高人氣。（《天龍八部》劇集截圖）

小說中的「慕容復」，人設年僅20多歲，但張國強當時飾演此角時已經41歲。張國強直言從沒因此感到壓力，既然老闆都認同就不用想太多了，演好角色就好，最終成為經典。張國強回想當時夏天拍古裝，又要打又有爆炸非常辛苦，但當中也有趣事。他記得第一集要黐鬍鬚飾演另一個人物是將軍「李延宗」，天氣炎熱，放飯時當然第一時間脫掉身上盔甲「唞涼」，就連假鬍鬚都脫掉，但飯後準備開工時卻不見了，原來被吹走，要四圍尋「鬚」，幸好最後也找回。

張國強有場戲要扮演將軍「李延宗」，炎熱天氣下，穿上盔甲打，非常辛苦。（《天龍八部》劇集截圖）

第三度重返TVB勁餓戲 曾拍5日5夜無瞓覺

到1997年，張國強為了小朋友讀書，舉家移民至加拿大，但因為依然心繫拍戲，他兩邊走，最終於2004年決定回流香港，並在2008年正式再重返TVB。而今次三度回歸，張國強可謂開盡Turbo，至今年已拍攝近百套劇集，當中11年、13年及16年更一年拍十套，驚人產量令人佩服。

張國強第三次重返TVB後劇接劇，他表示「餓戲」之餘，都要自己能應付得到，如果做得不好，都不會再有監製敢用你。而他努力專研又願做，亦不介懷角色的大小和好壞。（麥超億攝）

張國強指踢球有「餓波」，而他則形容自己這次重返TVB的心情是「餓波好耐」，所以什麼都想做，什麼都想試，「尤其清裝啦，我以前是很抗拒剃頭，因為頭上有很多疤痕，而且擔心頭髮長不回來，但潮流興便豁出去，剃完有人說我頭型好看。《潛行狙擊》裡的『莫一烈』也是光頭造型，加上一副眼鏡，斯文得來骨子裡又有股霸氣，是一個智慧型惡人。有句說話，成功在嘗試。」

張國強自2008再重返TVB後便密密拍。（《東山飄雨西關晴》劇集截圖）

張國強好戲不用置疑，但他也曾在民初劇《初五啟市錄》出現蝦碌，竟然在法庭戲上出現智能電話，成為網民熱話。對此，張國強笑言：「可能是，（開工）一定會按震音，但它會亮，有時放了在口袋不知道。」（《初五啟市錄》劇集截圖）

張國強直言最高紀錄試過連續開工五日五夜沒睡覺，亦曾同時穿插四套劇：「因為TVB（拍劇）都只是得四個錄影廠。」雖然忙到休息時間都沒有，但張國強更多的是享受，例如踢球都要經常踢才能保持最佳狀態，「我想我『餓戲』之餘，都要自己能應付得到，如果做得不好，都不會再有監製敢用你。我是願意付出努力去做，和願意不斷去鑽研，亦不會介懷角色的大小和好壞，任何角色都想試。」

張國強如今雖退居綠葉，但憑精湛演技繼續征服觀眾，《潛行狙擊》中的「莫一列」令觀眾印象深刻。（《潛行狙擊》劇集截圖）

張國強在《城寨英雄》有場戲跟陳展鵬對打，他用雨傘，不小心打到對方眼角，差少少就爆眼；之後到陳展鵬用長棍打他，又打到他頭頂即刻穿了，但他不敢出聲，因為自己也打傷人，後來停機後，化妝師幫他止血後繼續拍。（《城寨英雄》劇集截圖）

野心轉化動力

在許多觀眾眼中，張國強值得獲獎肯定，但他坦言不看重獎項，如早前在《奪命提示》中飾演「關長官」時，他那令人不寒而慄的奸笑表情，被激讚是教科書般的演技，對他來說已經比拿獎更有價值。張國強自言並非沒有事業野心，而是他把野心用得其所轉化為前進的動力，所以便有了約滿無綫後北上發展的計劃。雖然經營社交平台要不斷構思新的短片主題是很吃力，但他希望能讓大家看到自己不同的一面。對於近年有不少昔日綠葉為流量放下尊嚴，張國強直言不會為流量做一些自己能力範圍以外，或是觀眾未必喜歡的內容。

彭堅一角都令人印象深刻。（《鐵拳英雄》劇集截圖）

張國強在早前播完的《奪命提示》中，更展現教科書級演技。（《奪命提示》劇集截圖）

張國強直言獲觀眾的肯定，已經等於得獎。（麥超億攝）

退居綠葉不介意

由昔日主角到如今退居到綠葉，每個經歷過的藝人，都有自己的想法，而張國強則坦言沒必要去困難自己，「就像你原本踢正選，後來變後備，正常的。如果你做得不好，就會得這個結果，只要我肯接受這個結果，我便可以繼續走下去。回想起來，無論主角、配角還是閒角，都是合作裡面很重要的一隻棋子。就像迪士尼一班卡通人物，一定是米奇老鼠最出名，如果我是唐老鴨，大家見到我也會喜歡，但米奇老鼠一出現，一定是最受歡迎，但是否代表我沒用呢？我不覺得！」

張國強仍非常享受拍劇。（麥超億攝）

張國強當年拍戲、踢波外，連內褲廣告都找他，在訪問中，張國強重現昔日廣告金句：「唔著Jockey，不如唔好著！」（麥超億攝）

沒想退休：仍享受12碼的激動

張國強直言從來沒想過退休，他見過很多前輩，當你記憶退步的時候，就是退休的時間，那時想強求也不行。問他如果將人生看作一場球賽，現時去到哪個階段，是不是加時？張國強笑著說：「不只是加時，我仍享受射12碼的激動。」而且一日未完場，一日都可以繼續學習，縱使遇到挫折，也能從中進步。張國強回想年輕時，比賽傷到右腿休息了9個多月，演藝和足球均受到挫折，起初他感到氣餒，後來他索性把養傷時間練習左腳，最後練成「雙槍將」。

張國強坦言沒想過退休，更以球賽比喻現時人生階段：「不只是加時，我仍享受射12碼的激動。」（麥超億攝）

