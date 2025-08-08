「前最上鏡港姐」晒低胸背心居家LOOK　曾與一對父子糾纏不清

現年40歲的袁嘉敏（Candy），曾於2009年奪得港姐「最上鏡小姐」，入行後曾拍攝過三級片而一脫成名，後又因生活富貴屢傳被包養。袁嘉敏與鍾培生父子的關係一直成謎，而且糾纏不清，2023年底，袁嘉敏決定移居英國，重新生活。可惜今年2月宣布回流香港，結束一年半的移英生活，更發文表示入住了港島南區的海景樓展開新生活。

現年40歲的袁嘉敏（Candy），曾於2009年奪得港姐「最上鏡小姐」。(影片截圖)

袁嘉敏決定移居英國，重新生活。可惜今年2月宣布回流香港，結束一年半的移英生活，更發文表示入住了港島南區的海景納米樓展開新生活。(ig圖片)

袁嘉敏曬出家中陽台，並於社交平台發文表示：「After a week of gloomy sky and heavy rain, the sun is shining again and it’s such an uplifting feeling to enjoy the summer sunshine on my balcony.（經過一周陰沉的天氣和大雨，陽光又明媚了，在自家陽台享受夏日的陽光，真是一種令人振奮的感覺）」更附上了數張居家打扮的照片，她穿上膚色低胸背心加牛仔褲，在家中陽台「嘆茶」及欣賞景色。但是景色多好看不及袁嘉敏豐滿的身材吸睛，她在陽台擺拍了不少照片，每張都有露出深長的「事業線」，令不少網民都留言大讚「好正」。

