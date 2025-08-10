張國強專訪｜相愛44年感激太太做最強後盾　子女人生選擇從不干預

68歲的張國強（KK）早前大方承認已於去年約滿TVB，強調雙方並非不歡而散，只是轉換另一合作形式，只要公司需要隨時願意回來。縱觀張國強三進三出的TVB生涯，除了在戲劇上演過無數角色，最令人印象深刻的莫過於他在兒童節目《430穿梭機》中飾演的「機長哥哥」。他日前接受《香港01》專訪時坦言，當初接到任務時內心都曾猶豫，擔心無人看而有點抗拒，後來基於兩大因素決定接下挑戰。另外，張國強也談到家中的賢內助，感激對方把屋企打理好，令他可以在演藝工作上無後顧之憂。



張國強接受《香港01》專訪時，親揭當年接到要做《430穿梭機》時的心情。（麥超億攝）

張國強在TVB兒童節目《430穿梭機》中飾演的「機長哥哥」，是一代港人的集體回憶。但原來，他當初決定加入《430穿梭機》前，都猶豫和考慮了很久，「為什麼會做兒童節目呢？有沒有人看的？」因為他聽說兒童節目只有小朋友看，沒有太多人理會，所以最初有些抗拒，「他們叫了我很多次，耐心分析給我聽。」張國強後來也基於兩大因素毅然一試，其一，節目每天都錄影，他可以從中累積演出經驗，不用等到劇組開戲才有磨練的機會；而其二，當然是錢，當時每星期錄影五日，一個月已經二十個騷，一年就二百多個騷，收入可觀穩定。

張國強在TVB兒童節目《430穿梭機》中飾演的「機長哥哥」，是一代港人的集體回憶。（受訪者提供）

但原來張國強當初決定加入《430穿梭機》前，都猶豫和考慮了很久。（受訪者提供）

回顧這段經歷，張國強直言：「在我演藝的里程碑來講，是一個很亮麗的成績。直到現在很多見到我的人、認識我的人，都會說：『我小時候是看你的《430穿梭機》長大。』，甚至有些導演都跟我說，他曾經參加過節目，這是很大的滿足感。」

「機長哥哥」張國強和「副機長」譚玉瑛，當日每日陪住小朋友。（《童你一起長大了》節目截圖）

張國強在《430穿梭機》裡面的「機長哥哥」，深受一般小朋友喜愛，他說當時有很多人寫信到電視城想要簽名相。（受訪者提供）

梁朝偉穩重 周星馳多想法

作為「第一代機長」，張國強見證許多主持出出入入，當中梁朝偉和周星馳如今已成為神級影帝。談及兩人的青澀時期，張國強透露梁朝偉個性安靜穩重，但一進入錄影狀態就會立刻切換模式投入當中，雖然對方很快調出戲劇組，但回想二人合作的日子都幾開心，「有時我吹口琴，他又會跳舞。」

張國強早前在節目《童你一起長大了》中，回顧當年與梁朝偉、周星馳等隊員的相處點滴，勾起觀眾集體回憶。（《童你一起長大了》節目截圖）

張國強指梁朝偉個性安靜穩重，但一錄影就會切換模式投入當中。（《童你一起長大了》節目截圖）

兩人在節目中，邊吹口琴邊跳舞。（《童你一起長大了》節目截圖）

至於周星馳，張國強稱二人相處時間較長，外界總覺得周星馳常整蠱小朋友，但他覺得沒有，也沒有弄哭小朋友，「他有他跟小朋友相處的方法，也有很多想法，例如當時流行跳霹靂舞，出場前他會問我：『KK，我們可不可以試一下這樣……』，他會排一隻舞跟我一起跳。」

張國強稱周星馳有他自己與小朋友相處的一套方式。（《430穿梭機之白色聖誕節》節目截圖）

張國強指周星馳當時已經是有很多想法。（《穿梭同歡聖誕節》節目截圖）

感激太太做最強後盾

在觀眾眼中，張國強是永遠的「機長哥哥」，戲味十足的好演員，而私下，他則是低調的好先生，與太太結婚37週年，若加上拍拖的7年，兩人已相愛44年。回首多年婚姻，張國強感謝太太一直是自己最堅強的後盾，讓他在事業上無後顧之憂，全情投入，「我眨眼都做了這行50年，子女都有三個，全賴有位賢內助幫我打理好家庭的事情，我才能安心工作。而在日常她也照顧我很多，有時會身兼我的演戲對手，跟我對稿，給些意見，甚至我平時衣著搭配都是她負責。」

雖然工作忙碌，但張國強珍惜與家人相處的時光，一有時間就會家庭旅行。（受訪者提供）

一見鍾情結緣

談及與太太相識經過，張國強仍難掩甜蜜，透露是在初入行時經朋友介紹認識，都算一見鍾情，「初次見到她時頭髮長長，個性很純品，完全符合我的要求！」有指太太當年為他放棄高薪厚職的懲教署工作，張國強笑言：「她沒有做，想想而已，是我不想她做，因為我自私，想將太太私有化，多點時間陪伴我。不要重提她傷心事了，她到現在還在怨我，哈哈。」

張國強與子女關係密切。（微博@張國強）

秘婚給太太一個名份

當年兩人選擇到西雅圖旅行秘婚，張國強坦言當時風氣不同，「那個年代做藝人都不太想公布自己結了婚，尤其我當時主持《430穿梭機》，如果你說你結了婚，可能就會破壞了偶像級形象。但後來我覺得必須給太太一個名份，雖然當時有很多圈中朋友勸我別太早公開，影響會很大，但我認為是時候要做的事情。」婚後太太專心相夫教子，成為他事業背後最稱職的賢內助。

張國強從不干預子女人生選擇。（微博@張國強）

不干預子女人生選擇

張國強與太太育有三名子女，長子從事幕後工作，算是同行；二女擔任廚師；三女則喜歡唱歌，做網上歌手發展音樂。不少父母都會希望子女成為專業人士，但張國強直言從不干預子女的人生選擇，就像父母當年給予他自由發展一樣，任由小朋友發展自己喜歡的事情。他亦曾與兒子合作廣告，問到兒子以「星二代」身分在娛樂圈工作會否有壓力？張國強直言絕對有，但兒子自小已很會想，「以前他的同學仔說你爸爸踢球那麼厲害，但你就這樣，我兒子會說：『我爸爸好波，關我咩事？』正如功夫巨星的兒子不一定好打，美斯的兒子踢球也未必厲害，這方面我兒子很有智慧。我都跟他們說，最重要就是做好自己。」

