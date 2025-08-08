葉珂首鬆口揭分手黃曉明內幕　坦承曾被貴婦圈好友嘲笑

內地男星黃曉明去年高調認愛網紅葉珂，之後卻接連傳出許多負面傳聞，在去年11月底男方被發現刪掉甜蜜的「認愛文」，外傳他因不堪輿論壓力而同女方分手，但之後二人被目擊一起現身福州過年，同場還有男方父母，所以被懷疑是假分手，感情狀態令外界霧裡看花。而在去年宣布退網的葉珂，就在上月底強勢復出直播，一舉一動都引來不少關注，而在近日的直播中，她竟然鬆口大談感情問題，還分享貴婦圈的真實面。

黃曉明在2024年高調認愛葉珂。（葉珂微博圖片﹑黃曉明微博圖片）

黃曉明與葉珂的感情一直令外界霧裡看花，但直到近日直播中，有網民追問感情狀況時，她竟大方傾談還證實與黃曉明分手：「兩個人就是因為比較現實的原因，他說我身上留了很多他的印記，比如說他教我的就是為人處事的道理，他教我做生意的本領，就這些東西不會隨着我們關係，隨着我們分開而消失掉，它會永遠的留在我身上，然後我用來紀念這段關係。」

葉珂鬆口談感情狀況。（微博圖片）

蘗珂在直播中承認已生BB。（微博圖片）

另外，葉珂亦大方分享貴婦圈的真實面，自爆曾被貴婦好友們嘲笑：「以前可能覺得社交一下，去跟很多那種甚麼姐姐，所謂的貴婦她們打交道，我覺得挺好的，現在覺得不就是虛假的繁榮嗎，我特別的不喜歡名利場，現在你要讓我晚上跟她們社交一整晚，累得慌一點用沒有哦。」還坦承曾被貴婦們嘲笑：「好的時候『哎呀！你真美，你皮膚怎麼那麼白』，不好的時候『哎呀！你看她在吃蛋糕了』又笑我。」強調目前會將重心放在工作上，其他事情都不去想了。