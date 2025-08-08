何廣沛求婚成功！　拍拖時已視女友為結婚對象因一個優點而鍾情

何廣沛求婚成功，與拍拖兩年的女朋友Sarah Miu（苗承諾）拉埋天窗。何廣沛就曾在專訪中談及與女朋友相識，及對她的感覺。當年何廣沛就曾經提及，已視女朋友（現時未婚妻）Sarah為結婚對象，十分之認真。

何廣沛求婚成功，與女朋友Sarah Miu（苗承諾）拉埋天窗。（IG圖片）

何廣沛表示最愛與女朋友相處曷的輕鬆自在。（資料圖片）

專訪｜何廣沛愛女友相處話題多 曾被靈魂拷問：拍戲濕吻有冇伸脷

當時，何廣沛談及與另一半Sarah的相處，直言對方真性情，令他感到自在。「搵到一個人事無大小都講，或者feel free去講，我覺得溝通好緊要，冇溝通係唔良好嘅事。我覺得可以同佢feel free去溝通係令我最安心嘅事，同佢講嘢係好舒服，好放鬆，人與人之間相處係要試過，有時有啲人講完會有hard-feeling。我同佢之間係冇隔膜。」

何廣沛俾女朋友問：「拍戲濕吻有冇伸脷？」答案就梗係「冇」啦！（《你好我的大夫》劇照）

女友的靈魂拷問：濕吻有冇伸脷？

他又舉了一個例子，當女朋友睇到何廣沛與蔡思貝接吻的戲份時，女朋友對他作出一個靈魂的拷問，問「濕吻時會不會伸脷？」。他說：「佢都會好直接講我啲缺點，可能做戲上面嘅缺點，忠言逆耳嘛。我同佢試過探討過一個話題，原來普通人唔知拍鍚戲唔可以伸脷。（記者：劇本冇寫啫！）劇本寫濕吻㗎！正常係冇㗎嘛，但係佢唔知道。我哋會攞呢樣嘢去討論，可能佢係圈外人，好多嘢都唔清楚，變相話題就多。」

邊個做主動？「官方答案」一定係男仔做主動。（資料圖片）

講到結婚生仔的話題，雖然未完全100%肯定，但少有地，作為藝人的他就回答：「我覺得一定會朝住呢個目標，愈嚟愈近，但係明確目標就冇。我唔會講到咁死，但係愈嚟愈想同埋愈嚟愈接近，但係話幾時，哈，可能40歲之前，因為我覺得40歲好似真係好大。」

以結婚為大前提之下，他們兩人亦談及了生小朋友的話題。他續說：「正常一對情侶點都會牽涉到：『你鍾意男小朋友定女小朋友。』唔止係情侶，朋友都會討論，我自己就冇乜所謂，小朋友我都鍾意嘅。任何同我玩過嘅小朋友都會話：『呢個哥哥傻嘅。』我成日都會放下所有架子同佢哋一齊玩，一齊傻笑，所以話生小朋友就順其自然啦，不過我要拿捏到工作同照顧小朋友之間嘅平衡。」