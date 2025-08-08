張敬軒親解「駁火」原因 笑稱近Tyson多變鍾意鬧人

張敬軒在社交平台與粉絲「駁火」，燒足一整晚後，到今午（8日）出席活動時，依然未熄火。「我其實耐唔耐都會咁話佢哋，閂埋門教仔教女。有時佢哋用我icon ，但喺人哋度亂講嘢，我無造口業，但計晒去我度，好唔抵嘛。」張敬軒認為不同國家粉絲有不同教育背景，難免會有文化差異，很多時自己一舉一動都會引起粉絲不快或有意見。「我話晒都係佢哋長輩，邊有後輩管老人家。同埋我比較傳統，唔鍾意女仔講粗口，今日撻著我係因為有幾個女仔講粗口。」張敬軒又笑指最近因接觸Tyson 多，變得「唔鍾意著衫同鍾意鬧人」。

張敬軒全晚與粉絲駁火後出席活動。（葉志明攝）

張敬軒正在籌備開堂教唱歌，問到會否順教一教禮儀，他表示「開學校」已籌備兩三年，接下來會先開唱歌班、舞台表演以及創作課程，當中亦有藝人已報班，問到會否搵洪嘉豪補班，事關去年張敬軒為他報的線上音樂課程，最終因出席率太低而未能畢業，張敬軒表示洪嘉豪早已是教授級別，又大讚對方有絕對音準。「希望大家上完初階班，都可以出嚟搵下食。」

張敬軒今日少騷手臂，話因為近Tyson多，變唔鍾意著衫。（葉志明攝）

另外，向來十分有中年危機意識的軒公，自爆曾在網上買「嚿膠」藉此增強jawline，結果越咬越國字臉，十分爆笑。另外，提到關智斌將在啟德開騷，問到今年有否入紙開騷，軒公表示今年期表已滿，加上有意放聖誕假，所以粉絲想睇騷可能要等等。