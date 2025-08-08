張曼玉神隱多時忽然進駐小紅書　首條片玩變裝獲近35萬人收看

60歲的國際影后張曼玉，近年處於半隱居狀態，少有在公開場合露面，一直在歐洲生活的她，近日也加入小紅書行列，而她第一條片就是講述她開小紅書的心路歷程。張曼玉表示「生命是一座花園，來坐坐。在這片生命的花園裡，我們一起，一直在路上。無論道路平坦還是崎嶇，我們一起來分享一下旅途上的風景吧。」

張曼玉進駐小紅書。（小紅書）

張曼玉身材纖瘦如少女。（小紅書）

張曼玉身材纖瘦如少女，保養得宜，甚為青春，而她的片子更不斷換裝，令人睇到眼花撩亂，仿如時裝騷，片中她表示「很開心可以在這裏跟你們見面。有些朋友問我，為甚麼現在要開小紅書，我想了很久都想不到一個很實在的答案，可是沒問題啊，很多事情都不需要答案。Timing是很個人的，但你自己覺得是一個好的moment的時候，就是一個對的moment。」

張曼玉開始在小紅書拍片。（小紅書）

之後張曼玉繼續道「接下來，我會跟你們一起分享一些最新的、好玩的、我最喜歡的、有用的、好看的、很有意思的、該學的、值得一提的、很久以前的、很輕鬆的、很有感覺的、很普通的、很有趣的、很無所謂的、很認真的、很健康的、好吃的，一切一切的東西，到時見啊！」雖然明顯是經過一番剪輯，但很有新鮮感，馬上有34.7萬粉絲收看，相當厲害。