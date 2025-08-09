女神配對計劃｜最終大贏家出爐　林俊其人氣急升北上搵真銀

現年29歲的林俊其入行近10年被封「翻版王浩信」，自參加《女神配對計劃》後人氣急升，與羅毓儀Yuki私下的互動都備受關注！而林俊其亦獲金主睇中，將於9日會去深圳南山出席活動，可謂節目的最終大贏家！

羅毓儀被林俊其壁咚。(節目截圖)

羅毓儀林俊其被野生捕獲當街手拖手。（網上圖片）

好黐纏！（截圖）

親蜜互動！（截圖）

北上搵真銀！（IG/@krislofficialfc）

林俊其繼被影到與羅毓儀於旺角街頭拖手行街，疑拍拖斷正後，又被目擊二人一同乘坐港鐵，看來發展得非常順利，林俊其絕對是愛情事業雙豐收！林俊其在2016年中學畢業後，他就開始在TVB做特約演員，翌年開始接拍廣告和微電影，2018年入讀短期藝訓班後正式加入TVB。因與王浩信無論在身高，外形，樣貌相似，所以又曾在劇集《兄弟》、《反黑路人甲》及《踩過界II》中，飾演其角色的年輕版和擔任替身。2020年更曾於《愛·回家之開心速遞》中飾演「藍浩信（Signal）」一角，將「A貨王浩信」的外號玩到極致，介紹表上更寫上「視帝2.0」。

每個角度都好似！（IG/@krisllck）

男神！（IG/@krisllck）

都好靚仔！（IG/@krisllck）

之前扮盲俠都勁似呀！（IG/@krisllck）

林俊其曾與2022年港姐梁超怡傳出緋聞，被影到穿上情侶裝在尖沙咀逛街。事後林俊其已經澄清二人只是好朋友，更表示沒有追求梁超怡的念頭。之後梁超怡在社交平台發文澄清二人只是好兄弟，更貼上宣傳時拍攝的合照表示：「個日黑色月光宣傳完咗後同我好兄弟毫不避諱地一齊去食Lunch，跟住叫佢陪我揀生日禮物畀朋友。我們是劇中相戀不是現實中相戀，謝謝大家關心。」

成功上位！（IG/@krisllck）

