氣質港姐素顏現身聚會難掩憔悴　曾陷抑鬱終日以淚洗面

現年48歲的簡慕華在2000年參選港姐後入行，曾參演《金枝慾孽貳》、《火舞黃沙》、《心戰》、《師奶Madam》等大熱劇集，演技備受肯定，2017年她拍畢劇集《超時空男臣》後便與TVB解約，結束17年的賓主關係，同年與圈外男友結婚並隨夫移居加拿大。直至近年簡慕華憑ViuTV劇集《大叔的愛》、《940920》及《百萬同居計劃》等，再次成功入屋大受歡迎！日前簡慕華與一班圈中好友相約聚會，更素顏出鏡，展現最真實一面！

徐榮在社交平台曬出多張合照，並寫道：「又一年生日啦！多謝每一位的祝福！好開心可以同波姐同啟傑一齊過生日，我們三個是同月同日生日的，還有看照片會令大家想起那一套劇集？留言話俾我聽😊希望大家都身體健康，開開心心，世界和平！」相中所見，眾人齊聚徐榮的火鍋店，頭戴Cap帽的簡慕華打扮簡單，魚尾紋盡現，略顯憔悴，但不少網民都大讚她靚得自然！

簡慕華與老公識於微時，兩人為中學同學，低調拍拖多年後於2017年結婚，她亦自此淡出幕前隨老公移居加拿大生活，直至近年在老公支持下復出拍劇。不過簡慕華曾在接受鄭丹瑞的YouTube頻道訪問時，自爆曾因家人及感情方面壓力大，陷入抑鬱邊緣：「曾經試過嚴重到係唔想出街唔想見人，終日喊呀，我試過呢啲狀態㗎，睇周星馳嘅戲都喊，睇卡通都喊，我知道係要睇嘢分散注意力，搵朋友做運動都試過，直至有次照鏡見到自己，同自己講真係好唔掂，唔可以再沉淪落去，上網一search十個抑鬱病徵十個中晒，先自己出去搵朋友，享受下大自然，令自己舒服，從呢方面開始調理自己。」幸好最後成功走出陰霾！

