女神配對計劃｜梁敏巧發長文講拍節目後感　6字暗示配對失敗？

無綫（TVB）戀綜節目《女神配對計劃》進入大直路階段，5位男士獲得與女神葉蒨文、梁敏巧、李芷晴、關嘉敏及羅毓儀等人同房過夜機會，與女神近距離接觸談心。雖然節目尚在播出，但其實節目已拍完，近日已有市民「野生捕獲」葉蒨文與曾展望，羅毓儀與林俊其拍拖的畫面，相信節目中的他們已配對成功。



呢pair應該走唔甩。（《女神配對計劃》截圖）

梁敏巧同Matt真係愈嚟愈襯。（《女神配對計劃》截圖）

兩位「女神」已幾乎確定「有着落」，那麼梁敏巧與律師劉啟進（Matt）的關係又進展如何？日前（08/8）她就在threads上分享拍攝節目的感想，並寫下：「女神配對計劃，完！」

梁敏巧長放講拍節目後感。（threads截圖）

她寫道，從一開始就自覺不是「女神」行列，認為怕被觀眾知道自己「冇人追」，但轉念一想，又沒理由放過這麼好的一個「搵老公」的機會，就決定參加節目。「公司比咁好福利我，無理由拒絕㗎，世事難料嘛，話唔定公司幫我搵埋老公，咁咪唔洗煩自己慢慢搵囉。就係咁就開始呢個童話旅程了。」

如果佢再後生些少。（《女神配對計劃》截圖）

她坦言，透過節目更好地了解自己的缺點和盲點，亦更認識自己，也認識到很多好朋友，也透過鏡頭分享了自身經歷：「我發覺原來對外我比自己想像中堅強，但對於感情我比自己想像中脆弱好多好多好多好多。」

梁敏巧直言自覺不是女神。（《女神配對計劃》截圖）

文中她也提到，面對自己缺點後，就是用行動去改變：「我未必係令人十分之喜愛嘅人，但我堅信真誠是最大本領，同時不斷跳出comfort zone。正面面對自己缺點，全程投入盡力做好眼前一切，只要你知道自己做緊乜，堅持自己原則同信念。」最後，她又說：「好多謝愛護我錫我的人。嗯，我又更愛自己了，更相信自己是值得了。」其中「我又更愛自己了」更疑似是暗示自己在此次配對失敗。

最期望的畫面出現了。（《女神配對計劃》/ TVB圖片）

「巴黎鐵塔反轉再反轉」示意圖，應該唔係咁掛？（截圖）

梁敏巧接受《香港01》訪問，被問到「是否與Matt配對失敗」時，她回答：「想知我同matt 點，就要繼續留意啦，哈哈哈。咁快劇透邊好睇㗎，繼續留意《女神配對計劃》啦，前幾日我哋去完第二次camping , 我嗰組嘅走勢簡直係巴黎鐵塔反轉再反轉。真係好癲㗎個走勢，完全唔係我想像中，亦唔係大家想像中咁簡單呀。」