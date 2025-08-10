億萬千金參賽HOY TV《領廚爭霸戰》　一日行程大公開私下超貼地

由蔣怡（Coco）主持以及兩大星級名廚張錦祥（Ricky )及余健志（Jacky）任主評判的HOY TV 全新飲食競技節目《領廚爭霸戰》經過入圍賽之後，12位準廚神順利誕生！12位準廚神當中，除了有前無綫新聞首席主播張文采參加，就連伍富橋的億萬太太Shirley（梁兆楹）亦有驚喜參賽！早前，Shirley配合節目拍攝自我介紹，公開億萬千金忙碌的一天！

Shirley竟然參加廚藝大賽！（截圖）

Shirley一向廚藝過人！（截圖）

拍攝當日，Shirley準備手搖飲品慰勞工作人員，非常貼心！（黃欣華攝）

除了打點家族生意外，Shirley日常亦會抽空研發健康餐和做運動，當日伍富橋亦有到現場探班，非常恩愛。伍富橋接受《香港01》訪問時亦相當支持老婆參加廚藝大賽：「梗係支持，見我日日都有叫人投票。（咁你自己有冇日日投？）有，梗係有啦。（Shirley：真係？你眼神好心虛。）梗係有啦！」至於問道面對眾多民間廚藝高手，Shirley表示以平常心面對：「我抱住平常心同學嘢嘅心態，輸贏對我嚟講無乜所謂。千奇唔好有一顆同人鬥嘅心。（伍富橋：輸咗唔緊要，有老公喺度。）無錯。」

表現令人期待！（黃欣華攝）

研發健康餐，落手落腳上貨！（黃欣華攝）

表現淡定！（黃欣華攝）

從未正式學廚的Shirley抱住陪跑的心參賽，但作為另一半的伍富橋就對老婆非常有信心：「因為每日我都食緊佢煮嘅嘢，係真係好食。（咁你鍾意老婆邊樣？）貼地。（Shirley：唔係呀！覺得嘢食呀？）最鍾意老婆？梗係三文魚帶子魚餅同埋雞肉肉餅，又健康，每次都想再食。（Shirley：你求生慾都幾強！）。」

不忘做運動！（黃欣華攝）

伍富橋探班！（黃欣華攝）

二人相當恩愛！（黃欣華攝）

問道如最後Shirley勝出，伍富橋會否有獎勵時，他稱：「我會用我嘅廚藝煮一餐飯畀佢食。（Shirley：你係咪想升官發達死老婆呀？如果唔係做咩煮飯畀我食呀？）我平時睇你試菜同練習嘅時候，其實我覺得自己已經學咗，所以想展現返比你睇！」對於這個獎勵，Shirley顯得相當嫌棄，場面搞笑。

恩愛一面！（黃欣華攝）