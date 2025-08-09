前港姐季軍與囝囝合照狀態回勇 曾陷容貌焦慮洗盡鉛華無懼素顏
撰文：董欣琪
出版：更新：
現年55歲的前港姐季軍李綺虹（Theresa）年輕時樣貌甜美，因出演劇集《神鵰俠侶》而被封為「最美郭襄」，但她自2004年結婚後就移居加拿大，淡出幕前。去年李綺虹復出拍攝電影《今天應該很高興》（Finch & Midland），戲中的她打扮樸素，身形比起以往圓潤不少，早前她在IG曬出多張運動照，素顏出鏡的她皺紋明顯，眼袋同魚尾紋盡現，而且滿面雀斑，掀起網民熱議！不過近日李綺虹再公開近照，可見她狀態回勇！
李綺虹在社交平台曬出與囝囝的合照，並寫道：「Family time❤️」相中所見，身穿粉紅色連身褲的她打扮減齡，一如以往素顏出鏡，面色紅潤，網民紛紛留言大讚她自然又真實！其實李綺虹過往曾自爆有容貌和年齡焦慮，後來想通了：「年紀大咗，冇人搵我拍戲，that’s ok，咁我咪做其他嘢囉，唔使扮靚，唔使擔心『巢』，我最開心唔使搽防曬，舊時俾人話我又曬黑，點出鏡呀！」她亦多次公開素顏零濾鏡自拍，雀斑、眼紋及頸紋明顯，將最真實面目表露無遺，但她就毫不介意，大方活出自我。
去年李綺虹復出拍攝電影《今天應該很高興》（Finch & Midland），飾演一名地產經紀，她在拍攝期間曾接受陳倩揚訪問，自言拍攝感覺輕鬆，並坦言以前劇接劇感覺疲累很多：「成日都要keep住自己，成日覺得自己唔夠靚、唔夠瘦，又唔夠後生，好似好多因素咁個人會好down，會覺得自己永遠係唔夠。」她亦表示很滿意現時的生活及狀態。