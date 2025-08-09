前港姐季軍與囝囝合照狀態回勇　曾陷容貌焦慮洗盡鉛華無懼素顏

現年55歲的前港姐季軍李綺虹（Theresa）年輕時樣貌甜美，因出演劇集《神鵰俠侶》而被封為「最美郭襄」，但她自2004年結婚後就移居加拿大，淡出幕前。去年李綺虹復出拍攝電影《今天應該很高興》（Finch & Midland），戲中的她打扮樸素，身形比起以往圓潤不少，早前她在IG曬出多張運動照，素顏出鏡的她皺紋明顯，眼袋同魚尾紋盡現，而且滿面雀斑，掀起網民熱議！不過近日李綺虹再公開近照，可見她狀態回勇！

李綺虹（Theresa）在1994年參選港姐奪得季軍及最受傳媒歡迎獎。（YouTube影片截圖）

李綺虹曾在1995年版的《神鵰俠侶》中飾演郭襄，更被外界封為「最美郭襄」。 （劇照）

「最美郭襄」李綺虹自小在加拿大長大，天生一副「鬼妹仔」樣。（《神鵰俠侶》截圖）

李綺虹當年以「開心果」的形象深入民心。（小紅書圖片）

李綺虹早前曬出多張運動照。（IG圖片）

素顏出鏡的她皺紋明顯，眼袋同魚尾紋盡現。（IG圖片）

滿面雀斑。（IG圖片）

李綺虹在社交平台曬出與囝囝的合照，並寫道：「Family time❤️」相中所見，身穿粉紅色連身褲的她打扮減齡，一如以往素顏出鏡，面色紅潤，網民紛紛留言大讚她自然又真實！其實李綺虹過往曾自爆有容貌和年齡焦慮，後來想通了：「年紀大咗，冇人搵我拍戲，that’s ok，咁我咪做其他嘢囉，唔使扮靚，唔使擔心『巢』，我最開心唔使搽防曬，舊時俾人話我又曬黑，點出鏡呀！」她亦多次公開素顏零濾鏡自拍，雀斑、眼紋及頸紋明顯，將最真實面目表露無遺，但她就毫不介意，大方活出自我。

面色紅潤。（IG圖片）

打扮減齡。（IG圖片）

溫馨。（IG圖片）

去年李綺虹復出拍攝電影《今天應該很高興》（Finch & Midland），飾演一名地產經紀，她在拍攝期間曾接受陳倩揚訪問，自言拍攝感覺輕鬆，並坦言以前劇接劇感覺疲累很多：「成日都要keep住自己，成日覺得自己唔夠靚、唔夠瘦，又唔夠後生，好似好多因素咁個人會好down，會覺得自己永遠係唔夠。」她亦表示很滿意現時的生活及狀態。

復出拍戲。（YouTube影片截圖）

飾演地產經紀。（YouTube影片截圖）

譚耀文同李綺虹。（IG@finchandmidlandthemovie）

李綺虹曾在拍攝期間接受陳倩揚訪問。（YouTube影片截圖）

坦言以前劇接劇感覺疲累很多，經常覺得自己有很多不足。（YouTube影片截圖）

很滿意現時的生活及狀態。（YouTube影片截圖）

李綺虹身穿藍色唐裝襯牛仔褲，打扮非常樸素隨意。（YouTube影片截圖）

合照。（IG@chansinyeung）

李綺紅被網民指老了不少。（影片截圖）

網民指李綺紅跟年長20年的鮑姐站在一起，相差不了多少。（影片截圖）

李綺虹大方公開素顏零濾鏡自拍照。（IG圖片）

李綺虹以素顏示人。（小紅書圖片）

真實！（IG圖片）

李綺虹與家人朋友聚餐。（IG圖片）

李綺虹一家。（IG圖片）