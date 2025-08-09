90年代氣質女神潛心修佛原來緊貼潮流　身上一物成焦點私下超大方

現年58歲的王祖賢是90年代女神，她當年憑着電影《倩女幽魂》飾演女鬼聶小倩一角而傾倒眾生，絕美的樣貌和造型令人留下深刻印象，奠定女神地位，至今依然令人回味。王祖賢已息影多年並移居加拿大潛心修佛過着低調生活，但她仍備受喜愛，一眾網民至今依然關注她，她亦偶爾會於社交網分享生活近況。月前她就透過社交網站宣布會在加拿大開設一間養生艾灸館，更表示會親自上陣為顧客服務。不少網民都曾偶遇過王祖賢並把她的照片發到社交網上分享。

原版小倩由王祖賢飾演，可說是無可超越的經典。（網上截圖）

王祖賢演的聶小倩被供奉上神檯。（視覺中國）

年輕時的王祖賢相當漂亮。（微博圖片）

日前再有網民於社交網分享了在加拿大溫哥華偶遇王祖賢的生圖，發文寫道：「溫哥華網友偶遇逛街的祖賢姐姐 姐姐的粉紅少女心Labubu」。相中可見王祖賢戴上口罩，身穿藍色Tee襯拼彩色布長裙，打扮年輕散發陣陣少女味。而最搶眼就是王祖賢手拿住的手袋上居然掛了兩隻labubu，盡顯童真一面之餘，被發現原來她亦緊貼潮流。有網民表示：「姐姐包包上也掛上了 (labubu) 哈哈哈哈 緊跟潮流」，博主即回應說：「姐姐送了店裡小姐姐人手一個 (labubu)。」令不少網民羨慕，又讚王祖賢實在太大方太親切了。