樊亦敏投資有道物業遍佈各地　親回應靠「神童輝」致富傳聞

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》「三太」樊亦敏（Amy）和「風少」陳浚霆（Andrew）非常有愛心，今日（9日）一早現身大埔出席由仁濟醫院舉辦的慈善活動，將歡樂及愛心帶給一班老友記。

樊亦敏同陳浚霆出席慈善活動。（葉志明攝）

派福袋。（葉志明攝）

樊亦敏在接受《香港01》訪問時，提到是次活動是有關老友記，而她就認為年齡根本不是問題，最重要是心境：「無論喺各方面，我哋要更加多資源同多啲唔同嘅方面令到銀髮族活得更加開心，亦要話畀佢哋聽唔係因為年齡嘅問題，係個心境最緊要，帶畀大家一啲快樂同埋愛心。」

好開心。（葉志明攝）

樊亦敏好受歡迎。（葉志明攝）

樊亦敏一向投資有道，有傳她投資近十種不同類型的產品，包括古董、股票、車等，有圈中「富婆」的稱號。而提到早前現身古天祥在中環舉行的個人藝術展覽，問到是不是喜愛收藏名畫時，她就表示：「其實我都鍾意睇藝術品，咁啱價錢我覺得自己可以負擔得起，個幅畫我好鍾意嗰個感覺，所以就支持。（個幅畫價錢係幾多？）其實唔貴。（自己買過最貴一幅畫係幾多錢？）其實我冇特別去諗呢樣嘢，反而我會睇一啲會升值嘅嘢。」

支持古天祥舉的藝術展覽。（amyfan3796＠IG）

當講到投資這回事時，她就強調一定要按照自己的經濟能力而去做：「唔好將自己所有嘅現金擠落去嗰樣嘢度，同埋一定要知道嗰樣嘢去到升值某一個數時，差唔多到應該放嘅時候就要去放。」表明投資之前要學習同研究，不要操之過急。

樊亦敏早年同羅兆輝傳出緋聞。（視覺中國）

而續問到緋聞男友有「地產神童」之稱的羅兆輝，有沒有親授一些有關投資做生意的心得時，樊亦敏就表示：「首先呢係朋友，其實我有好多唔同嘅朋友都對呢啲投資好有心得，其實大家想投資的話，其實真係有啲課程。」而她亦提到在人生當中曾投資黃金而出事，當時因為信任及支持朋友，所以並沒有太多管理，導致最後連本錢也拿不回來。

樊亦敏認為投資前要多研究。（葉志明攝）

樊亦敏傳投資近十種不同類型的產品。（葉志明攝）

身為圈中富婆的樊亦敏，其實在拍《愛》期間亦不時出動私伙名牌手袋和珠寶首飾打造三太的富貴形象，就好像Hermès Birkin、Kelly等私人珍藏。曾有報道指，她在世界各地都有投資房地產，早年曾在日本買入當地單位，後來更在東南亞、歐洲等地置業，堪稱是「投資達人」！

好富貴。（影片截圖）

開心合照。（葉志明攝）