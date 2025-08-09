G-Dragon香港演唱會群星「朝聖」　佘詩曼帶GD裝扮Labubu陪睇騷

韓國天團Big Bang隊長權志龍G-Dragon（GD）一連3場《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] 》巡迴演唱會香港站，昨晚（8日）假亞洲國際博覽館Arena開鑼，GD演唱會一票難求，開騷前爆出內部人員涉虧空門票，大批粉絲冇飛慘成苦主，但無阻大批圈中人到場「朝聖」，在社交平台分享不少GD台上演出，就連GD父母都有撐場。

G-Dragon紅衫閃爆登場。（ig圖片）

周家蔚在ig story分享唔少GD台上演出。（ig圖片）

GD父母撐場。（小紅書圖片）

GD以紅色王冠、紅色玫瑰外套登場，以英語說出「 What's Up Hong Kong」、「G-Dragon is back」，其後再用廣東話講「好正」、「等我呀」，令粉絲十分興奮。昨晚頭場「七魔女」的佘詩曼、文頌嫻、湯盈盈和周家蔚結伴睇騷，佘詩曼被不少粉絲認出要求合照，她報以笑容並揮手回應大家，表現親民。她們由坐車至到會場均表現興奮，分別在IG晒手燈及GD裝扮的Labubu，可見對GD演唱會的期待。

佘詩曼同湯盈盈。（小紅書圖片）

佘詩曼被唔少粉絲要求合照。（小紅書圖片）

「七魔女」的佘詩曼、文頌嫻、湯盈盈和周家蔚結伴睇騷。（小紅書圖片）

佘詩曼被唔少粉絲要求合照。（小紅書圖片）

翁嘉穗則由外影到場內，見她在排隊入場期間已四圍找朋友合照，其中包括已入買入T恤的莊思明，翁嘉穗留言：「睇演唱會撞到朋友真係好開心」。另外，還有陳敏之、楊千嬅、MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong）等現身睇騷，陳敏之似乎是第一次入場睇騷，在IG限時動態貼出GD舞台照片表示夢想成真：「好正！終於見到你啦！」

翁嘉穗與莊思明場內打卡。（ig圖片）

翁嘉惠由場外影到場內。（ig圖片）