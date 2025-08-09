House of Stars｜為樂壇新人創製機會　全新即興環節向廣東歌致敬

向來以獨特藝術風經營的酒吧 Dada Bar + Lounge（Dada），今個夏天會增設現場演奏及即興演唱節目《House of Stars》，以多元化的演出照亮舞台。由醉人的爵士樂演奏、熱力四射的的即興演唱，到才華洋溢的藝術家的精彩表演，都一一獻上，無論您渴望音樂新星、投入舞台演唱、或沉醉於歷久彌新的經典演出，皆能享受其中。

其中一位女表演者Akina。（大會提供）

Abby都有份參與。（大會提供）

由8月開始，隔周四晚上7時30分，9月則每個周四晚上7時30分舉行《Supernova Open Mic 即興演唱》，由音樂人Alwin Leung和風趣的主唱兼主持人Richard Lai帶領，推出Supernova Open Mic 即興演唱活動，讓客人在現場樂隊伴奏下享受在台上演唱的樂趣。無論您是初次登台、演唱愛好者，還是默默支持好友或純粹感受現場熱鬧氣氛，都能在這裡感受即興表演的魔力與魅力。

而9月更有《廣東歌狂熱 Open Mic 即興演唱》，由音樂人潘君然 (Marvin)加盟主持，每場均設不同主題讓客人演繹不同風格的本地流行音樂，讓客人以歌聲支持一直陪伴香港人成長的廣東歌。

酒吧 Dada Bar + Lounge（Dada），今個夏天會增設現場演奏及即興演唱節目《House of Stars》。（大會提供）

詳情請參閱Dada Bar + Lounge網址

www.theluxemanor.com/dining/dada-bar-lounge