任達華爽快答應出演新歌MV　陳浚霆爆父母看後很感動︰佢哋好感觸

「風少」陳浚霆（Andrew）今（9日）現身大埔出席慈善活動，大派福袋給一班老友記，即場送上不少歡樂及愛心，氣氛相當之好。而在接受《香港01》訪問時，提起銀髮族他甚有感觸，皆因他在將播出的處境劇《愛·回家之開心速遞》中扮演一位滿頭白髮50歲老人：「呢度個個已經超過嗰個年紀，個個都非常咁靈活，所以大家千祈唔好將呢個概念，覺得一到60歲就應該行路有問題，其實60歲先係人生嘅另外一頁開始。」

樊亦敏﹑陳浚霆出席慈善活動。（葉志明攝）

而提到他早前推出新歌《大個之後》一事，原來他是想趁今年出道十周年而做一個紀念：「想要個紀念，希望今年有更多一啲唱歌嘅工作。（會唔會想加入樂壇？）我覺得出咗歌都當係㗎啦，單方面。」而參加歌唱比賽出身的他，揚言還有一個歌手夢。

任達華爽快笞應。（影片截圖）

陳浚霆仍然有歌手夢。（影片截圖）

《大個之後》推出後受到不少好評，在MV中他與任達華展現的父子情令不少網民有共情感，問到在甚麼機緣巧合邀請對方演出，他就表示自己本身不認識對方，是製作團隊邀請，但對方很快就答應演出：「華哥一問一出聲，一聽到首歌睇咗個劇本就ok咗，好快答應。（父母有咩評價？）有感動嘅，同埋睇完MV之後嗰個畫面，佢哋係好感觸嘅。」

陳浚霆表示家人看後很感動。（葉志明攝）

陳浚霆自爆繼母顧紀筠每年送金賀牛一。（IG@kooloban）