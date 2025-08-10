林芊妤被的士佬當面指陪有錢佬開房　老公聞言嬲爆反鬧佢怕事

林芊妤（Coffee）早前懷上第二胎，但檢驗報告中卻發現疑似胎兒染色體有異常，令她和家人以及粉絲們都相當擔心，所幸經詳細檢查後，顯示胎兒沒有問題，令她心情如坐過山車。早前林芊妤Coffee登上網台「SpotiTalk」與梁靖琪暢談育兒經、懷孕心情以及與老公的感情事，道盡了外界對她的看法，及她的應對之法。

Coffee表示，即使最後兩份報告的結果都不理想，她仍然會等到羊膜穿刺後再作決定。她也希望能有奇蹟出現。（YouTube@Coffee林芊妤）

兩人談到，林芊妤Coffee懷上第二胎，卻在檢驗報告中卻發現疑似胎兒染色體有異常之後的心情。Coffee說：「其實我剪緊嗰條片嘅時候，諗緊要唔要cut走自己喊嘅位，因為喊嘅位太長，我諗條片拍咗一個鐘，喊咗一個鐘，條片差唔多兩個鐘。但係，真係控制唔到，我好少喺鏡頭面前喊，喺家人，朋友或者其他人面前展露自己嘅情緒。因為我係一個好tough嘅人，同埋以前經歷咗咁多，我覺得呢個世界冇人會想睇你唔開心，我有一段時間係咁諗。」

林芊妤一家。(ig@coffee89921)

林芊妤上Youtube節目分享人生觀。（YouTube截圖@SpotiTalk）

後來，她決定還是展露自己脆弱的一面給觀眾：「因為我覺得好假，冇晒我真實嘅感覺，冇晒我一路喊講緊嘅嘢，條片好唔完整。我覺得，我拍YouTube嘅初心係想記錄我自己，我講出嚟預咗會有反駁嘅聲音，『你搏出位啦，點解要講？唔使講啦。佢肯定有懷習慣啦。』」梁靖琪坦言：「點解你哋咁冷血？所以我以前開始已經block咗自己唔睇中文（留言），就係我唔想睇到，有時真係唔需要睇。」

林芊妤上Youtube節目分享人生觀。（YouTube截圖@SpotiTalk）

談到成為藝人後經常被誤解的話題，林芊妤就分享了多年前的一件事：「好多年前，嗰時啱啱生咗仔，上咗架的士，我同老公就傾緊偈，個話題就係講緊佢朋友個女朋友出軌，跟住之後個司機就喺度講：『個Coffee咪又係，上個禮拜先車佢，同個有錢佬去酒店！』嗰時可能係夜晚，佢認唔到。我嗰時喺度諗，究竟應唔應佢好呢？究竟件事係邊度嚟呢？定係其實佢認錯人？佢又係講：『佢老公咪又係勁，成頂綠帽都戴晒。』喺嗰一刻我冇回應件事，因為都好習慣俾人屈我。點解我鍾意我老公，係因為佢從來都唔會因為朋友嘅朋友講乜嘢而去影響佢對我嘅觀感。佢會覺得我係點，我嘅女朋友係點，我知道，唔需要透過你把口。」

Coffee林芊妤。（IG：@coffee89921）

被問到當時老公有什麼反應時，林芊妤就透露回家後提起這件事，她的老公就十分生氣，更責罵她：「我老公直頭係鬧我，話：『我唔覺得你可以保護到你個仔。』我覺得佢講得啱，如果我咁軟弱，『我可以同你一齊承受呢啲是非，但係你個仔，佢遲啲喺香港讀書，總會遇到一啲人badmouth你。如果你都唔識幫自己講說話，你個仔點樣捍衛自己呢？你自己都保護唔到自己，點保護個仔？』佢講到呢句我即刻流眼淚。」當時她才意識到自己的問題。