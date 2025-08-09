「講波金句王」爆尹志強治鼻咽癌有後遺症：米雪受嘅苦不下伊佬

現年81歲人稱「桂神」兼「講波金句王」的著名足球評述員黃興桂（Peter）曾任多年足球評述員，睇波一定會聽過「十二碼呢家嘢呢，有兩個可能性，一係入，一係唔入！」、「波唔使講架，球迷自己識睇！」這些金句，而他亦是香港轟動一時的「三狼案」受害人黃應求之長子。最近黃興桂在YouTube開設《Peter神【樂與怒】》節目，提及已故好友尹志強（尹佬）晚年病況辛酸，透露對方當年用電療方法治好鼻咽癌，但卻是噩夢的開始，而且知道米雪為男友的醫藥費四出奔波，直說「慘不忍睹」。

有「金句王」之稱嘅著名足球評述員黃興桂最近開YouTube頻道節目。（YouTube@Peter神【樂與怒】）

提及已故好友尹志強晚年抗癌嘅辛酸。（YouTube@Peter神【樂與怒】）

尹志強是足球運動員，有「亞洲第一中鋒」之稱，1992年不幸患上鼻咽癌，抗病8年，在2010年因身體機能衰退不治病逝，享年53歲。尹志強跟米雪相戀26年，退役球壇後從商，曾參與電影《無間道》系列飾演高級警司及電視劇客串，而歌手梁漢文則為其外甥。黃興桂指尹志強是難得的好人，指尹志強因擔心黃興桂在90年移居美國後不習慣，遂提議黃可以隨時回流返香港做「明星足球隊」的經理人，兼且提供沙田世界花園大單位予黃居住，黃決意移民而惋拒，但多年來仍心存感激之心。之後尹志強介紹大老闆洪祖杭予黃興桂認識，讓他在美國的「帶團睇波」生意「有包底」。

92年，當黃興桂知道尹志強患鼻咽癌後亦曾打長途電話慰問對方，當時尹志強表示「I'm OK.」，指自己在足球壇上遇過很多失敗都能捲土重來，有信心可以戰勝病魔。93年尹志強真的醫好鼻咽癌，但由於當時醫治癌症的方法比較落後，令尹志強出現極多後遺症。

尹志強退役球壇後做過評迷員。（電視截圖）

尹志強曾參與電影《無間道》系列飾演高級警司。（影片截圖）

尹志強跟米雪相戀26年。（電視截圖）

尹志強跟米雪相戀26年。（網上圖片）

米雪為尹志強嘅醫療費奔波。（視覺中國）

黃興桂透露後期為尹志強醫病的醫生是他的同學，有次碰面對方叫他要多為尹志強祈禱，黃興桂解釋：「因為佢（尹佬）嘅鼻咽癌係治好咗，係冇壞癌細胞，但用電療，以前舊方式係將佢飲同食嘅渠道打擊好大，變咗縮得好細，食嘢飲嘢都好辛苦。」不過，還有另一件慘事，他續說：「佢鼻骨被電打擊，好多時會有後遺嘅潰瘍症，好似胃潰瘍係好難醫。佢鼻骨潰瘍就係會噴血，呢樣令阿尹鬥志咁強，喺佢最後嗰8年，都好無奈地咁去盡力過正常生活」。黃興桂感慨尹志強晚年捱得好辛苦，他說：「割開個鼻，將潰壞鼻骨削咗，慢慢等佢好返，呢啲噩夢，佢同米雪都幾難捱。」

另外，黃興桂亦指出，尹志強最後數年所做的手術所費不菲，假設每個月做一次手術，而每次均需要十幾廿十萬，確是很難捱。他亦覺得當時尹志強受苦之餘，米雪所受的苦，也不會少過男方。當時米雪不放過任何工作機會，除了任代言人、拍電視劇，從不拍內地劇的她亦到橫店拍劇賺錢。他說：「米雪係一個任勞任怨嘅女士，亦好多時要面對經費問題，喺嗰段時間真係慘不忍睹」。

Peter透露尹志強因為電療後遺，要削鼻骨。（YouTube@Peter神【樂與怒】）

二人好老友。（YouTube@Peter神【樂與怒】）

黃興桂讚米雪係一個任勞任怨嘅女士。（視覺中國）

尹志強於2010年因身體機能衰退不治病逝，享年53歲。（視覺中國）