李連杰宣布大女結婚榮升做外父　身家20億送30萬國產電動車做嫁妝

現年62歲的「功夫皇帝」李連杰宣布榮升做外父，昨日（8日）他在微博發文：「大女兒的新婚禮物搞定咯！下單了智界R7。她跟我說，特别喜歡這車，樣子好看，合眼緣，裏頭坐着還挺舒服，用着也省心，我這當老爸的聽着心裏也就踏實了。禮物嘛，女兒真心喜歡最重要！現在就盼着早點提車，這樣小兩口兒就能帶着我這老爸出去溜溜彎兒了～」

李連杰經常到各地禮佛。（IG@jetli）

李連杰在尼泊爾求佛修行。（IG@jetli）

日本旅行。（IG@jetli）

精神不俗。（IG@jetli）

李連杰現身台灣出席新書講座。（視覺中國）

李連杰是圈中出名的虔誠佛教徒。（IG@jetli）

李連杰所講的大女是與前妻黃秋燕所生的女兒李思，李連杰與黃秋燕在1987年結婚，婚後育有兩女李思及李苔蜜，但兩人最後在1991年離婚，兩個女兒由黃秋燕撫養。李連杰多年來甚少談及李思及李苔蜜，但今年5月就激罕曬出二女李苔蜜的背影照，並寫道：「當年讓我炒餅，現在又讓我乖乖坐着，哎，二女兒的話也得聽啊，誰讓你現在是眼科醫生呢。」原來二女李苔蜜現時是一位眼科醫生。而李連杰今次特別訂購了一架價值約30萬人民幣的新款純電動車作為新婚禮物送給大女李思，不少網民都留言恭喜李連杰榮升做外父，但亦有人認為對於身家20億的他來說，這份嫁妝過於低調，亦有網民質疑是廣告合作。

李連杰自小習武。（IG@jetli）

榮升做外父！（微博@李連杰）

榮升做外父！（微博@李連杰）

李連杰的二女李苔蜜現時是一位眼科醫生。（微博@李連杰）

李連杰今次特別訂購了一架價值約30萬人民幣的新款純電動車作為新婚禮物送給大女李思。（微博@李連杰）

有指李連杰與利智因合作拍攝電影《龍在天涯》而相戀，其後他向前妻黃秋燕提出離婚，雖然他甚少提及第一段婚姻，但就曾在節目中講到：「那時我年輕，有個女孩愛我，我以為我也愛她，於是結婚生孩子。到了某一個年齡階段，我見到另一個女人，我愛她，可以為她死、不要名不要利，可以為她斷送一切前程，因為那個時候每天我都熱血沸騰，我知道那個是愛，所以我回頭對我原來的妻子說『對不起我錯了，我找到了我真正的愛。我能做到的是把我擁有的一切，我的錢都補償給你』，我的前妻是非常好的人，當初是我的錯。」1999年李連杰與利智結婚，婚後育有兩女Jane及Jada，今年5月李連杰開心分享四個女兒都已大學畢業：「咱家的四個女兒都大學畢業啦！老爸嘛就是墊底的，小學文憑都沒有~但這是我人生的高光時刻！」

李連杰與第二任太太利智。（視覺中國）

恩愛。（IG@jetli）

李連杰與老婆利智。（IG@jetli）

李連杰與利智育有兩女Jane及Jada。（IG@jetli）

李連杰與利智育有兩女Jane及Jada。（IG@jetli）

大女Jane。（視覺中國）

細女Jada大學畢業。（微博@李連杰）

細女Jada大學畢業。（微博@李連杰）

細女Jada大學畢業。（微博@李連杰）