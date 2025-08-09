G‑Dragon權志龍香港演唱會反應熱烈　即睇第3場仲有咩紀念品

韓國流行音樂巨星G‑Dragon（權志龍）於亞洲國際博覽館（AsiaWorld‑Expo Arena）舉行《G‑DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch]》香港站演唱會。主辦單位先前公告，原定8月9日至10日之兩場公演反應熱烈，隨即加開8月8日一場。

演唱會門外安排專屬VVIP／VIP入場福利及周邊商品發售，今日（9日）來到第二場，暫時仍有不少商品有貨，如果持有明天門票的觀眾，可提早大約下午四時到場館外選購。

