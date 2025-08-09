麻雀樂團丨毒舌指揮家真身係音樂學校老闆 黃庭鋒狂接Job成吸金王

在TVB新劇《麻雀樂團》中飾演樂團天才指揮家金孝成的謝東閔(Brian)，每次出場總以一身黑色西裝外套加上招牌墨鏡，再配以「垃圾」口頭禪，完美呈現「毒舌指揮」一面。前晚(7 日)一集，孝成因受程晴(胡敏芝飾)以「欠債片」要脅、硬著頭皮答應擔任港灣樂團指揮，但最終仍因不滿樂團成員表現參差大發雷霆，迸發連串毒舌鬧人金句：「呢度係練習室,唔係托兒所」、「拉到成 pat 屎咁」等，最後更索性拂袖離座。雖然謝東閔角色夠晒性格巨星、獲封「燥底狂完美主義」，但搞笑地仍獲網民力撐，有人笑言:「金孝成對樂團的批評也頗專業。」另亦有網民大讚謝東閔指揮手勢似模似樣,好奇他為角色到底下了多少苦功!

個樣同對白都一樣咁寸。

謝東閔好有氣勢喎。

監製笑 Brian 是被演戲耽誤的歌星

談到謝東閔做知名指揮家似模似樣，監製 Marco 接受官方訪問時透露 Brian 為了這個角色，專誠找來懂得指揮的音樂學校 Partner 日練夜練，並大讚 Brian 專業:「喺劇入面佢唔係亂咁指,係真係有下過功夫去學。」事實上,Brian 於 2023 年和數位好友合資成立音樂學校，並擔任歌唱導師，戲內戲外都是音樂狂熱份子。

其實 Brian 早於學生時期已積極參與各類型音樂比賽，曾獲亞軍及「最具演藝潛質獎」等,之後於 2010 年憑在《超級巨聲 2》中獲得第四名展開演藝之路。Marco 坦言找 Brian 演金孝成，亦是看中他有音樂底：「佢唱歌好好聽架，係畀演戲耽誤嘅歌手！」

謝東閔喺《超級巨聲 2》獲得第四名。

謝東閔喺《超級巨聲 2》獲得第四名。

謝東閔 2023 年和朋友合資成立音樂學校,多位圈中好友到場支持。

另昨晚(8 日)一集謝東閔、黃庭鋒和胡敏芝的「搞笑查身份證」亦相當有睇頭。劇情講述程晴苦勸無所事事的孝成返回樂團，期間孝成要求程晴刪掉之前拍下的「欠債片」，二人糾纏間被程朗(黃庭鋒飾)撞到。當程朗得悉二人只認識了三星期便在街頭攬攬抱抱，護妹心切的他即時火上心頭，並以查身份證為名、向孝成展開連串查家宅式盤問，配以謝東閔極富喜劇節奏的肢體演繹、及忽然變無賴的反差感，喜感十足。當中庭鋒問敏芝與謝東閔「行咗幾耐」時，敏芝傻傻的回答:「由 Coffee Shop 行過嚟三、四分鐘左右啦。」更獲不少網民大讚搞笑。

孝成要求程晴刪掉之前拍下的「欠債片」。

謝東閔同胡敏芝好有火花咁。

黃庭鋒聽到謝東閔同胡敏芝識咗嗰三個禮拜就攬頭攬頸,嚇咗一大跳!

庭鋒仲借查身份證之名,係咁盤呀謝東閔。

黃霆鋒成新一代「吸金王」

以正氣形象見稱的庭鋒，在劇中經常穿著警察制服出入，入型入格之餘亦獲網民大讚靚仔:「黃庭鋒着警察服都可以著到咁靚仔!」Marco 受訪時亦盛讚庭鋒外貌正氣：「我覺得佢有種陽光感覺,好啱呢個角色。」庭鋒除了外表夠正氣兼夠帥氣，在圈中亦是馳名的「全方位能力值王」。於英國寄宿學校唸高中的他，曾是學校足球隊唯一亞洲球員、主力踢前鋒,並一度有機會前往阿士東維拉及狼隊青年軍當職業足球員。庭鋒返回香港後，曾當了兩年國際學校體育老師，更帶領該校足球隊首度踢入學界，兼贏得港島西區學界冠軍殊榮。口才同樣了得的庭鋒，加入 TVB 後曾多次擔任奧運節目主持，直到去年巴黎奧運 2024，庭鋒在錄影廠中與日本乒乓球選手作即時傳譯，更贏得洗版式好評，網民除讚他翻譯準確，還讚他日文顏值俱佳勁屈機。庭鋒近日更憑自身實力闖出一片天，單是最近 2 個月，庭鋒便接了十個工作，難怪獲封新一代「吸金王」。

黃庭鋒形象正氣。