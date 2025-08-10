愛回家｜「御用大隻佬」驚喜登場　被批戲屎仍堅持背後有感人故事

TVB處境喜劇《愛・回家之開心速遞》日前播出的第2616集以「爆肌三兄弟」為題，劇情講到大龍生與富商「隕石強森」傾談過百億生意合作，怎料「隕石強森」遞出一份以精鋼製造的文件夾和30公斤鋼筆予大龍生簽約。



鄭健樂Rocky客串，戲份不多，但演技進步了不少。（《愛回家之開心速遞》截圖

當然，「一把年齡」的大龍生拿不起一支有份量的鋼筆簽約，而富商「隕石強森」就以不與沒有力量的人合作為由拒絕。大龍生回去後，就下旨要求三個兒子，Terry、風少、阿Joe三人加緊訓練成大隻佬。

鄭健樂Rocky參加《2005香港先生選舉》獲健力組冠軍後入行。（視覺中國）

有眼力的觀眾都會覺得這位隕石強森「熟口熟面」，其實他就是第一屆香港先生「健力組」冠軍鄭健樂（Rocky）。鄭健樂在參加香港先生前為一名私人教練，籍參選而加入TVB後，在2010年因要照顧兩個患自閉症的兒子而解約。雖然2012年回巢後出演過不少角色，但星路始終未盡人意，多數被安排出演一些閒角。

鄭健樂嘅演技曾被網民以「好難搵到比佢演技更差的人」去形容。（截圖）

2021年鄭健樂和前妻離婚，為有穩定的收入養活兩個兒子而積極減磅，並重啟演藝事業。提到Rocky鄭健樂的演技，大多數都會以「生硬」，「太用力」去形容，在2022年港台訪問中，他坦言最想做一名受認同的演員：「因為我曾經被話係神級演技 ，即係戲屎，每個演繹方式都係一樣，不過呢個其實對我嚟講都係鼓勵，因為會諗辦法去改。」雖然知道自己被認為「戲屎」，但仍積極地去改善。近年Rocky鄭健樂在《美麗戰場》、《法言人》、《異空感應》、《奪命提示》中的戲份不多，但已改進不少。今次出演《愛・回家之開心速遞》隕石強森一角，亦是難得地見到他「有演技」的一面。