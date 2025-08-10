吳若希師妹過大禮勁有派場參茸海味鮑魚舖滿枱　收一億利是極得寵

譚嘉儀好友、歌手黃思迦（原名：黃寶瑜）於2015年被吳若希的第一位經理人發掘，由舞蹈員簽約成為歌手，當時她以「池希」作為藝名，合作期間曾先後推出了2首單曲及1首合唱作品，可惜一直出碟無期。黃思迦曾在訪問中表示：「我當時以師姐吳若希為榜樣，佢真係一位唔會放棄好勤力嘅歌手。佢令我相信只要勤力及堅持終會有出頭嘅一日。」

黃思迦 (資料圖片)

雖然事業發展平平，但黃思迦的愛情卻開花結果，最近她宣布結婚了。日前黃思迦在她的IG貼出過大禮的多張相片，她發文寫道：「過大禮嘅大日子非常大雨！雖然啲衫褲濕鞋襪晒，但係冇阻我哋開心嘅心情hahahaha。但都好感激兄弟姊妹來見證，有你哋真係好感恩好幸福！多謝陳師父帶領拜神儀式，多謝屋企人的幫助，紅雨下順利完成！還有一個月就到大日子。時間過得好快，嚟緊辛苦你們了，我愛你們。」

黃思迦過大禮好大陣仗。(ig圖片)

黃思迦續說：「Btw我真係唔知係要擺金器，師傅話：你哋啲嫁妝同埋金器呢？我哋話：唔知喎！Hahahahhaahahahahahahhaahha，阿媽話：我都唔知、其他人：其實我哋都唔知，唔緊要啦，大家都冇經驗。」從相中可見一對準新人跟足中式傳統習俗進行過大禮儀式，貴價食材參茸海味擺滿枱，鮑魚看來相當大粒有份量，但最吸睛的可說是桌上寫住「一個億」大利是。

