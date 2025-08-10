20歲女團成員日本街頭開中門晒驕人身材　若隱若現刺激網民眼球

女團Lolly Talk出道三年進步有目共睹，吸納不少人氣及「波板糖」（粉絲暱稱）。日前Lolly Talk獲邀到日本參加大型偶像音樂祭TIF「Tokyo Idol Festival」，及舉行快閃活動，有不少粉絲親自到當地支持。而成員們此行也寓工作於娛樂，工作結束後趁機周圍走走，在街頭打卡影靚相。當中成員黃敏蕎（阿妹）人在異地更大解放，在社交平台分享一輯性感街拍，身穿親手編織的背心「開啟」中門，火辣造型令人眼前一亮。。

Lolly Talk登上日本大型偶像祭TIF。（IG@lolly.talk）

Lolly Talk出道三年進步有目共睹。（IG@lolly.talk）

粉絲親赴日本支持偶像。（IG@lolly.talk）

Lolly Talk到日本演出外，亦舉行快閃活動。（IG@lolly.talk）

向來身材出眾但作風低調的阿妹，趁著近日夏日炎炎，在沒預警下請粉絲眼睛食「冰淇淋」。近日她在社交平台分享多張在日本的街拍照，並寫道：「wahaha終於有機會著第一次自己織的背心，喺街俾人讚咗一句: i really love your outfit.不過都俾人話我扮香蕉朱古力/蜜蜂。喺池袋睇咗好多figure，千選萬選最後理性蛋幫我決定買咗隻迷你善逸happy happy。下次要買埋冇貨嘅影山同日向。」

Lolly Talk成員寓工作於娛樂，成員阿妹在街頭打卡影靚相。（IG@hsiaksueudidi）

這張「開啟」中門，十分吸睛。（IG@hsiaksueudidi）

件衫原來是阿妹自己親手織。（IG@hsiaksueudidi）

這輯相原來出自隊友鄭芷淇（Elka）之手。相中，阿妹穿上穿著親手編織的低胸背心，大騷香肩和纖腰，青春有活力之餘不失性感，皆因小背心剪裁非常蠱惑，胸口的鏤空設計，若隱若現地展現其驕人身材，甚至疑似真空上陣，令人充滿遐想。

靚相原來出自隊友鄭芷淇（Elka）之手。（IG@hsiaksueudidi）

這個側身不得了。（IG@hsiaksueudidi）

網民笑言犯曬規。（IG@hsiaksueudidi）

網民被眼前「景色」搞到心心眼，紛紛留言：「Omggggg 被辣死了」、「嘩！件衫有啲性感，仲要自己親手織衫！」、「牙妹索到我流鼻血了」、「中開」、「開始犯規了」；也有粉絲搞笑留言：「同我快啲着返好件衫！！！我流晒鼻血啊」，擔心偶像被睇蝕。

網民留言。（IG@hsiaksueudidi）

網民留言。（IG@hsiaksueudidi）