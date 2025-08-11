視帝無劇拍密謀轉行？　欣賞愛回家男星街邊賣咖啡：我都做過地盤

近年影視業步入寒冬，演員在無戲拍仍要維持生計情況下，都要自尋財路。如在《愛·回家之開心速遞》中飾演「細陳」一角的姚亦澧（原名：姚浩政），一邊堅持演藝事業，一邊積極作多方面發展，繼經營餐廳和地產生意外，早前仲化身補習老師和流動咖啡師，晚上以爆肌造型為賣點直播教英文，早上則駕駛流動咖啡車在街頭賣咖啡，引起網民熱議，並意外人氣急升。作為視帝的陳展鵬也有留意，並公開表示欣賞。

姚亦澧在長沙街頭賣咖啡被野生捕獲。（小紅書截圖）

姚亦澧為流量騷肌教英文。（抖音截圖）

視帝陳展鵬也有留意，並公開表示欣賞。（小紅書截圖）

出身平民家庭的陳展鵬，爸爸是消防員，媽媽是車衣女工，全憑自己努力不懈，成為今日的視帝。對於姚亦澧在內地街邊賣咖啡引起熱議，陳展鵬近日在社交平台以「拒絕職業歧視」為題拍片，表示很欣賞這些舊同事，他認為做人應該是要不斷去找機會，就像現在都說「轉型」，究竟要怎樣做？沒有人會告訴你，他說：「其實我們人生沒有所謂哪種是對，有路就可以行，最重要一件事是他又沒有傷天害理，譬如大家可能有些人認識他，他只不過將自己曾經是演員的事說出來，現在只是去買咖啡，如果不認識他的人，根本就不知道他曾經演過戲，很多事情需要自己去沉澱。」

陳展鵬表示人生裡面，有路就可以走，不是做傷天害理的事就可。（小紅書）

姚亦澧近年憑在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「細陳」一角而入屋，但演藝事業始終發展平平，多數飾演閒角。（小紅書）

陳展鵬當年有段時間發展一般，曾去地盤打散工。（小紅書）

陳展鵬強調每做一件事只要問心無愧，不影響其他人的時候，做什麼都不要緊，最重要是能否承擔後果，「老天爺一定會給每個人機會，我自己在內，其實之前在藝員訓練班，只有20多歲，我想每個小朋友都會很講求面子，因為人生經歷，我也去做過地盤，我也靠一雙手去賺外快，無問題的。我覺得很多離開TVB的人，靠自己一雙手或想法去做其他事情，我是絕對欣賞。我沒有一個負能量，反而覺得他們好勇敢，如果我有天像他們那樣，也會去做，我覺得試試也無妨。」

曾任香港青年乒乓球代表隊成員的陳展鵬坦言，若轉行會選擇當教練。（小紅書）

陳展鵬（右藍）好戲又好波。（影片截圖）

陳展鵬表示現在有家庭，需要正常穩定的收入。（小紅書）

曾任香港青年乒乓球代表隊成員的陳展鵬，直言如果轉行的話，他會去做乒乓球教練。他認為人生只要為自己設下目標就OK，現時他有家庭，需要正常穩定的收入，「有的工作我是靠它賺錢，其他的，我則會做自己喜歡的事情，當然最好能做到自己喜歡又能賺錢的工作，但有時未必那麼完美。」

親回無劇拍傳聞。（小紅書）

陳展鵬自言現在拍劇追求的「不是要有量，是要有質」。（小紅書）

陳展鵬自言現在拍劇追求的「不是要有量，是要有質」。（小紅書）

陳展鵬自2024年的《逆天奇案2》後，現時手上存貨就只得《巨塔之後》。對於有傳他們都可能沒有劇拍了的傳聞，陳展鵬說對他來說，感覺並不是那回事，自言由出道至今經歷很多高高低低，每一個經歷都是磨練，「我自己其實做藝人很多時候都需要戲如人生，人生如戲，我現在追求的是劇集裡面的質素，大家都很明白現在不是要有量，是要有質。不講我自己，其他藝人可能說現在機會少了，是，現在機會是少了，但我們多了很多機會去經營自己，所以我們要更加努力去經營屬於自己的空間，而這個空間是真正為自己發聲、是為自己努力，而不是被人操控，而不是被人評頭品足。」陳展鵬此翻見解獲得不少網民認同，大讚他不但好戲、靚仔，且三觀正確，說得好，靠自己本事賺錢，都值得被尊重。

陳展鵬說現在機會的確是少了。（小紅書）

所以他們要更加努力去經營屬於自己的空間，而這個空間是真正為自己發聲、是為自己努力，而不是被人操控，而不是被人評頭品足。（小紅書）

陳展鵬憑劇集《城寨英雄》「朝猛山」一角奪得視帝。（資料圖片）

陳展鵬一家三口幸福甜蜜。（IG@smyphoebe）

陳展鵬近年有機會重拾歌手身分。（IG@rucochan）

陳展鵬近年給人耳目一新的感覺。（IG@rucochan）