人氣女團VIVA驚喜登場舞蹈大賽勁歌熱舞　自爆訓練期間苦況好慘

日前黃埔天地迎來「Choreography齊舞」舞蹈比賽，大會更邀得青春洋溢、活力十足的超人氣女團 VIVA 驚喜現身熱血舞台，擔任表演嘉賓，載歌載舞為參賽者打氣。眾所周知，VIVA四位成員均是來自選秀節目，她們對舞台跳唱比賽經驗豐富，今日的表演定能為參賽者帶來鼓勵。她們亦親身分享練舞秘訣及追夢旅程上的感人故事。她們透露以往的練舞過程絕不簡單，四位成員曾同赴韓國接受特訓，雖然訓練期間相當辛苦，時間長以及遇上言語不通，但經過一段時間的鍛練後，跳舞技巧的確進步了很多，她們相信努力總會帶來收獲。她們希望各位參賽者都無懼辛苦，努力追夢。她們即場表演了三首歌曲，為現場氣氛推至高峰。

事後她們表示今日的表演非常開心，亦是她們一直希望所有舞者都能夠做到享受舞台。她們憶起自己參賽時的心情，Karina 認為自己是淡定型「選手」，比賽秘訣是上台前深呼吸，增強自信，最緊要擺出靚甫士。Macy的殺手鐧則是依靠肌肉記憶，令自己更容易記得舞步，亦會注重同台表演者與台下觀眾的互動，當然開心始終是最重要。Ada 則笑說有時上台前都會感到十分緊張，頭腦會突然一片空白，不過她「扮冷靜」的功夫了得，表演一開始便會重新投入演出。Val C 回憶自己參加比賽時試過忘了戴上指定手套，上台後才發現即十分心虛，幸好表現鎮定成功過關。問到她們可曾試過因為排舞而發生爭執？她們笑說：「我們每個人都沒有特別崗位，所以當有意見分歧時，會以投票方式決定，有三個人贊成便成事。」而VIVA除了出席不同的暑假活動外，最近正忙於為今年第一首快歌排舞，新作品很快便會推出，她們十分期待。

除此之外，資深舞者Regent、於《全民造星V》跳唱兼備的 Tsoul以及來自泰國Urban Dance Studio的Mark 則擔任星級評審；一眾星級舞者傾力演出，包括前天堂鳥成員葉泓聲（Gordon）、2025年新晉男歌手Isaac、小龍Blue黃子康及凌峰、《全民造星VI》人氣參加者Ian Hannz （陳瑨羲），以勁歌熱舞全力炒熱氣氛，掀起萬眾歡呼的舞台盛宴，熱力勢不可擋！