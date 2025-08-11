58歲金像獎型佬男配被捕獲身形弗到爆　身世悲慘12歲喪母兩度改姓

現年58歲、人稱「黑仔哥」的姜皓文，入行40年經歷不少高低起跌，從昔日亞視裡面的小配角，憑着對演戲的堅持，到2017年憑電影《拆彈專家》勇奪金像獎「最佳男配角」，如今更晉升男主角之列，絕對是年輕藝人的學習榜樣。此外，姜皓文對自己身型管理非常嚴格，就算工作再忙他都堅持運動，練出一身鋼條身材，完全看不出真實年齡，令人讚嘆。

姜皓文效力亞視期間，曾參演多套經典劇集。（《屋企有個肥大佬》）

姜皓文近年積極在影壇發展，在電影《翠絲》中更有破格演出。（《翠絲》劇照）

姜皓文在2017年憑電影《拆彈專家》勇奪金像獎「最佳男配角」。（視覺中國）

姜皓文出席《騎士獎 2024》記者會。（大會提供）

近日，有網民在社交平台分享野生捕獲姜皓文，並成功獲得簽名和集郵。該網民以「香港偶遇TVB黃金配角姜皓文」為題，開心寫道：「本人超nice合照超配合。今天在太子警察體育遊樂館居然撞見**姜皓文**！就是那個演過《拆彈專家》、《鐵探》的TVB金牌配角！本人超有型！真人比電視上瘦很多！手臂肌肉線條絕了，果然50多歲還是保持得超好」。

戲味十足。（IG@black_gorgor）

姜皓文對身形管理非常嚴格，經常跑步。（IG@black_gorgor）

型！（IG@black_gorgor）

姜皓文與太太結婚多年。（資料圖片/梁碧玲 攝）

相中，姜浩文戴住Cap帽、衣著低調，但那黝黑的膚色讓網民一眼就認得出。姜浩文親切為對方在筆記本上簽名，還擺出招牌Chok樣。而最令人讚嘆的是其一身弗爆結實身材，快將「登6」依然能保持如此弗爆狀態，難怪獲網民激讚有型又好戲。

姜皓文被網民野生捕獲。（小紅書）

親切為網民簽名。（小紅書）

招牌Chok樣！（小紅書）

姜皓文近年家庭、事業兩得意，閒時就返馬來西亞豪宅度假，非常寫意。不過其童年卻非常慘情，姜皓文曾在節目中透露未曾見過生父，由母親及養父照顧成長，他透露曾跟養父姓曾和姓鍾；母親於其12歲時病逝，從小已需要擔起父母角色，因乏力照顧弟妹，最終自己及弟妹也要住進兒童院及寄宿學校。說起家人，「鐵漢」黑哥也露出柔情面，感觸落下男兒淚，一度要cut機冷靜情緒：「有啲心痛幾個細佬妹，我算最齊整，同爸爸（養父）、媽媽一齊長大、開心過，係細佬妹冇⋯」他自覺沒有家庭緣，坦言小時候想過尋回生父，亦有嬲過對方：「知道有件咁嘅事咪算囉，嬲完就算啦。」

講起家人，「鐵漢」黑仔哥姜皓文都忍唔住落下男兒淚。（《與天地對話》節目截圖）

