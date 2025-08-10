中年好聲音4｜「李克勤舊拍檔」驚喜參賽　北京文員鬥台灣歌唱家

《中年好聲音4》今日（10/8）舉行海選，參賽者比往年的實力似乎更為突出，除了「本地代表」歌手陳逸璇，任職遺體化妝師的陳潔外，更有分別來自北京，任職出版公司的張碩，也有來自日本，在港生活一段長時間的森腰充宏，也有來自台灣的歌唱家張振文，及「翻版米高積遜」Escobal, Victor Barcelona 科亞高巴。



《中年好聲音4》評審，Maria Cordero、張佳添、周國豐、海兒。（林迅景 攝）

歌手陳逸璇透露，參賽的原因：「舊年人生係最挫折嘅一年，無論係愛情或者事業，情緒陷入低谷，完全冇動力做任何嘢，我發覺只有音樂先可以令我搵返人生目標，喜悅，衝勁同意義，所以嚟參加。」參賽時，她自我介紹為歌手及Financial planner，她接受訪問時也說：「我都有做保險，都要維生。」她也透露，自己因唱歌比賽而入行，萬一唱歌生涯要完結，也想在唱歌比賽中完結。「如果我嘅唱歌事業或者演藝事業要完結，我覺得喺返一個比賽入面完結都幾圓滿。」

歌手陳逸璇

39歲的陳潔接受《香港01》訪問，她表示，因明年升任做婆婆，所以打算在成為婆婆之前嘗試新發展。「想留返一個紀念。」她透露，任職遺體化妝師，在兩年前從澳洲回港，後來就應徵了。「有一日公司打畀我話請人，返工第一日就已經要做，而家做咗年幾兩年。」她表示，自己曾修讀「遺體修復」課程。「都有少少難入，因為香港化妝師有30幾個度，唔多。」專門服務一些「較需要化妝」的？她回答，無論是有需要的，或是自然離世的都會被送到他們公司。「其實都唔係，公司會幫助好多窮人，有需要嘅人，有啲係免費。」關於39歲升任婆婆，她相當豁達，表示女兒18歲懷孕，其實拍拖時就預料到會結婚生子，只是時間較早而已。

張振文接受《香港01》訪問時表示，參賽是因為太太幫他報名。他透露，自己在台灣為一名歌劇男音，10年前開始唱歌劇，分別在臺中歌劇院等三間歌劇院演出。記者直言他是有經驗的歌手，他就十分謙虛的說：「沒有啦，因為歌劇跟流利音樂有不同的地方，所以還是要多練習不同風格。」對於要在分別兼顧台灣演出和香港的比賽，他回答：「我有跟老婆說，希望排除萬難。我想其他參賽者也有工作，唯一的好處是，從台灣來香港只有一個多小時，而我家就住在機場附近。」

44歲，來自北京出版公司的張碩，坦言有在自嫲體上分享唱歌片段，後來被粉絲推薦就決定參加。他在海選中，因聲線而被張佳添評為「中4劉洋」。他也坦言，事前並沒有看過《中年好聲音》節目。「我有在網絡上搜尋一些《中年好聲音3》的片段。很好呀，我應該第一季就來，哈哈哈。」對自己有沒有信心？他亦坦言沒考慮太多：「是這樣的，我覺得一步一個腳印地走。（做歌手？）現在還沒上，我覺得先把歌唱好。」

《中年好聲音4》海選，9位參賽者，森腰充宏《月半小夜曲》，張振文 《還我一個太平天下》，陳逸璇《Misty》，袁傑文《一生中最愛》，余國雄《獅子山下》，陳廣智《天才白癡夢》，陳潔《苦戀》，張碩《你的樣子》，Escobal, Victor Barcelona 科亞高巴《You Are Not Alone》。（林迅景 攝）

