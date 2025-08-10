女神配對計劃｜關嘉敏喊到雙眼通紅　細John反應勁扣分

TVB戀綜節目《女神配對計劃》再度播出，今集製作組給出指令，要女神們假扮有事發生，再考驗男士的反應。其中關嘉敏需要假扮收到電話，收到愛犬Two Two出意外，姜卓文（細John）和黃家俊（Mathew）兩位追求她的男士，反應竟然南轅北轍？



林澤謙（Him）又幾細心。（《女神配對計劃》截圖）

今集女神們與男士分別被重新組合，林澤謙（Him）和劉啟進（Matt）知道關嘉敏的愛犬出事後，主動關心，阿Him和Matt更拿出紙巾替她抹眼淚，相當體貼。另一邊廂的Mathew得知後，馬上放下手上工作上前關心，更打電話給他的獸醫朋友詢問意見，更全程陪着關嘉敏。關嘉敏事後表示：「好可靠，真係好可靠。」

三個男人好手足無措。（《女神配對計劃》截圖）

之後，關嘉敏在Mathew的建議下離開節目組打算回家。正當她在Mathew陪同下執拾行李，準備離開時。反觀，在另一組忙着搭爐的細John見到了，卻沒有上前關心。他回答節目組，直言發現了多位女神都有各自的問題，懷疑是預謀好的，所以最終還是專心繼續搭爐。關嘉敏表示，對細John有些失望，反而對一直陪伴着她的Mathew心感度大增。不得不提的是，關嘉敏真的是七情上面，喊戲完全絲毫沒有破綻，喊到雙眼通紅堪稱是「視后級」演技。

監製又幾好戲。（《女神配對計劃》截圖）

Mathew即刻打電話搵獸醫朋友。（《女神配對計劃》截圖）

陪關嘉敏拎行李。（《女神配對計劃》截圖）

關嘉敏話好加分。（《女神配對計劃》截圖）

細John發現有問題。（《女神配對計劃》截圖）

Mathew好好呀！（《女神配對計劃》截圖）

