羅家英後悔近期狂做訪問俾汪明荃詐型：佢唔開心啦

新城電台昨日（10日）舉辦《慈善運音會》，過百位人氣歌手、明星足球員都落力支持，活動由「舞台王者」郭富城（Aaron）、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、新城廣播行政總裁馬浚偉、巴黎殘疾人奧運輪椅羽毛球銀牌得主陳浩源、殘奧會友主席張偉良聯同明星足球隊隊長譚詠麟擔任主禮嘉賓主持啟幕儀式。

「舞台王者」郭富城（Aaron）與文化體育及旅遊局局長羅淑佩、新城廣播行政總裁馬浚偉、巴黎殘疾人奧運輪椅羽毛球銀牌得主陳浩源、殘奧會友主席張偉良聯同明星足球隊隊長譚詠麟擔任主禮嘉賓主持啟幕儀式。(胡凱欣 攝)

新城電台今日舉辦《慈善運音會》，過百位人氣歌手、明星足球員都落力支持。(胡凱欣 攝)

郭富城同羅淑佩傾得好開心。(胡凱欣 攝)

馬浚偉。(胡凱欣 攝)

明星足球隊。(胡凱欣 攝)

「舞台王者」郭富城。(胡凱欣 攝)

「香港明星足球隊」於足球表演賽中以2比1 的成績勝出了比賽，賽後羅家英、黃日華、關禮傑及趙浚承接受傳媒訪問笑到「見牙唔見眼」。被問到誰人的表現最好時，黃日華表示感到榮幸，因為對方都是前輩：「我哋細細個呢就睇住對方啲球員代表香港隊出去搏命踢波，所以今日真繫好榮幸同佢哋一齊踢波。」

賽後羅家英、黃日華、關禮傑及趙浚承接受傳媒訪問笑到「見牙唔見眼」。(胡凱欣 攝)

家英哥風趣表示對方一見到是他：「我帶住個波，佢哋話家英哥，上啊上啊上啊！行開行開行開行開，咁俾我帶㗎真係。」家英哥更形容自己是吉祥物，帶波更像「摩西分紅海」般，連旁邊的人都會讓路：「唔好咁大聲講得唔得啊？真係好令我難堪。」黃日華更表示每次有家英哥出現，球隊都會有好成績，家英哥是秘密武器，是「攞你命3000」。但黃日華笑指家英哥經常拿3000出來請大家喝茶。

家英哥更形容自己是吉祥物，帶波更像「摩西分紅海」般，連旁邊的人都會讓路。(胡凱欣 攝)

對於明星足球隊成立40周年，黃日華表示會聚在一起吃飯，唱唱歌低調地進行，大約會擺10多圍。家英哥亦笑指自己會唱《Only You》：「梗要唱啦！呢首歌唱到好老都要唱㗎啦，因為內地呢，啲人識羅家英就假嘅，《Only You》嚟啦！」但就不肯即場露兩手即場演繹《Only You》。

對於明星足球隊成立40周年，黃日華表示會聚在一起吃飯，唱唱歌低調地進行。(胡凱欣 攝)

早前家英哥做了一系列的訪問，自爆了很多東西，被問到回家有否被汪明荃指罵時，他嘆氣道：「唔好提啦！阿姐話我大嘴巴囉，亂咁講嘢囉，就畀人啄住我哋，咁啄我都唔緊要，啄埋佢啦，咁佢唔開心啦。」而對著網民的指責，家英哥笑指點可以反抗：「冇得反抗啊，人哋咁樣鬧你，你唔通你又鬧返人哋咩。」但就透露有後悔上節目做訪問，下次不想再做。

早前家英哥做了一系列的訪問，自爆了很多東西。(胡凱欣 攝)

家英哥還自爆會做MIRROR成員呂爵安演唱會的嘉賓，還大爆會唱《Only You》：「我做嘉賓，唱only you！」但講完後才發現不能說出來，即笑稱：「收隊。」