人氣女子組合變樣程度誇張網民唔認得　成員捲小三風波曾傳自殺

新加坡雙胞胎女子組合BY2（孫涵Miko、孫雨Yumi）自2008年出道以來，在華語樂壇佔有一席之地。她們原名白緯芬與白緯玲，因為雙胞胎身分與姓氏諧音，組成BY2，寓意「你和我兩人」的合體，展現姊妹情深。BY2早年以甜美清新的形象推出《16未成年》《愛丫愛丫》等膾炙人口的曲目，深受粉絲喜愛。

新加坡雙胞胎女子組合BY2。（圈老漢微博圖片）

近年BY2將事業重心轉往中國大陸，活躍於音樂、綜藝與直播領域。2025年，她們以「勇於撇清關係」為主題，在巡演中以新歌《撇清關係》表達成長蛻變，成功告別過往爭議，展現成熟的藝術風格和舞台魅力。兩人保持良好的身材與唱跳實力，演唱會場場爆滿，成為演藝圈不容忽視的女子雙人組。最近她們又在內地社交平台出片，趕上最近火紅的「你可能不認識我」系列，不過其樣貌卻被網民笑指只認識以前的BY2，現在的樣子真的不認得。

BY2最新樣貌。（片段截圖）

網民表示不認得。（抖音截圖）

BY2成員Yumi曾被捲入王力宏與前妻李靚蕾的婚變風波。她公開承認曾在王力宏婚前交往，並稱雙方已於2019年互刪微信好友，強調從未介入王力宏婚姻。李靚蕾則公開多條疑似Yumi與王力宏的曖昧對話截圖，並指控二人仍維持不當關係，引發軒然大波。

BY2妹妹Yumi捲入王力宏李靚蕾離婚風波。（微博：@By2_Yumi孫雨）

事件爆發後，Yumi及其工作室迅速出面報警控訴誹謗，並發聲明澄清與王力宏只是朋友關係，否認任何婚外情。此事引起網上熱議，Yumi曾一度傳出情緒低落，甚至被爆疑輕生，但後來證實為誤會或誤傳。雙方司法程序仍在進行，Yumi希望外界關注她的音樂與工作，遠離無謂的謠言。

傳聞BY2 Yumi企圖自殺證據（微博@做個小孩007）

