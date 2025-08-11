關智斌自評肌肉得65分　演唱會未有時間管理身材：我個胸又唔夠大

新城電台昨日（10日）舉辦《慈善運音會》，過百位人氣歌手、明星足球員都落力支持，活動由「舞台王者」郭富城（Aaron）、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、新城廣播行政總裁馬浚偉、巴黎殘疾人奧運輪椅羽毛球銀牌得主陳浩源、殘奧會友主席張偉良聯同明星足球隊隊長譚詠麟擔任主禮嘉賓主持啟幕儀式。

「舞台王者」郭富城（Aaron）與文化體育及旅遊局局長羅淑佩、新城廣播行政總裁馬浚偉、巴黎殘疾人奧運輪椅羽毛球銀牌得主陳浩源、殘奧會友主席張偉良聯同明星足球隊隊長譚詠麟擔任主禮嘉賓主持啟幕儀式。(胡凱欣 攝)

「舞台王者」郭富城（Aaron）與文化體育及旅遊局局長羅淑佩、新城廣播行政總裁馬浚偉、巴黎殘疾人奧運輪椅羽毛球銀牌得主陳浩源、殘奧會友主席張偉良聯同明星足球隊隊長譚詠麟擔任主禮嘉賓主持啟幕儀式。(胡凱欣 攝)

新城電台今日舉辦《慈善運音會》，過百位人氣歌手、明星足球員都落力支持。(胡凱欣 攝)

新城電台今日舉辦《慈善運音會》，過百位人氣歌手、明星足球員都落力支持。(胡凱欣 攝)

郭富城同羅淑佩傾得好開心。(胡凱欣 攝)

馬浚偉。(胡凱欣 攝)

明星足球隊。(胡凱欣 攝)

舞台王者。(胡凱欣 攝)

關智斌接受傳媒訪問時坦言很久沒參加運動會甚至乎連香港的活動都很少參與：「我突然諗起出道成日會參加好多唔同電台同機構舉辦嘅運動會，我記得連我哋公司都有搞過。」但現時反而沒有人叫他參加運動會，未知是否怕他會受傷，他亦有笑指可能因為兩星期前他曾參加健身比賽，所以今次才沒有叫上他。

關智斌接受傳媒訪問時坦言很久沒參加運動會。(胡凱欣 攝)

說到健身，早前關智斌參加健身比賽時，就不是特意「騷肌」，他更指沒有完美不完美，但自己都挺滿意，還給自己65分：「我覺得呢個係65分！我嫌我個胸又唔夠大啦，跟住個後面即係呢個拜拜肉嗰度呢就未夠收曬我啲肉，跟住個肩膀可以再橫啲。」他現在想訓練一個更好的身型去開演唱會。

早前關智斌參加健身比賽時，就不是特意「騷肌」。(胡凱欣 攝)

關智斌早前於社交平台分享了演唱會的海報，但就即被好友江𤒹生（AK）留言「收返埋個八字，唔好亂咁俾人睇」，他即笑指：「佢話叫我收返埋啲白紙，即係叫我啲白紙呢啲私人嘅嘢，就唔好亂咁畀人睇。」被問到會否請AK來擔任演唱會嘉賓時，他表示現階段暫未清楚：「rundown都未清楚，不過唱歌遇到佢有傾幾句，佢都好supportive過嚟睇。」