Tim＠Dear Jane放假由佢取代主唱　魯庭暉入華納竟然想爭取呢樣嘢

新城電台昨日（10日）舉辦《慈善運音會》，過百位人氣歌手、明星足球員都落力支持，活動由「舞台王者」郭富城（Aaron）、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、新城廣播行政總裁馬浚偉、巴黎殘疾人奧運輪椅羽毛球銀牌得主陳浩源、殘奧會友主席張偉良聯同明星足球隊隊長譚詠麟擔任主禮嘉賓主持啟幕儀式。

。(胡凱欣 攝)

樂隊Dear Jane昨日「三缺一」現身，而主音黃天翱（Tim）的位置則由洪嘉豪頂上，原來因為Tim去了加拿大跟小朋友放暑假，伍漢邦（Jackal）指接了這個音樂會，而他們三人（伍漢邦、翁厚樑（Howie）、鼓手黎俊華（Nice））都很想參加：「咁就遇到嘉豪就話，不如等我嚟唱啦咁嘅樣，咁等我加入Dear Jane，所以呢個一日限定呢，就咁樣形成咗啦！」

樂隊Dear Jane昨日「三缺一」現身，而主音黃天翱（Tim）的位置則由洪嘉豪頂上。(胡凱欣 攝)

被問到只有唱歌的份而未能落場參賽，「一日限定Dear Jane」成員就表示慶幸，因為他們年紀都不少，洪嘉豪：「我哋頭先喺看台睇住100米嗰條賽道，比起我哋小學嗰陣時望嗰條賽道長咁多。」翁厚樑對洪嘉豪的發言表示同意：「以前覺得跑100米好簡單咋嘛，即係咁就到啦，而家我哋睇到係由左邊到右邊。死啦，即係會唔會開到個新嘅賽事係10米呢？」伍漢邦還搞笑的說道：「嗰100米話4乘100嘛，唔係！係我哋四個加埋，先至去跑個100米，每人跑25米，咁就有機會。」

被問到以前運動會大家最精是那一項時，洪嘉豪、伍漢邦、黎俊華都認為自己最棒就避開運動會，而各人都有避開運動會的方法。但最令洪嘉豪佩服的一定是黎俊華的方法，他選擇躲在更衣室內：「咁佢嘅能耐好勁啊，因為以前嗰啲更衣室係冇冷氣㗎！」

洪嘉豪、伍漢邦、黎俊華都認為自己最棒就避開運動會。(胡凱欣 攝)

日前魯庭暉宣布加入華納，4人被問到換新老細的感覺時，他們表示其實之前也曾換過人，但就表示歡迎魯生的加入，洪嘉豪認為「係開心事」。至於會否擔心魯生加入後會有新改革，他們則覺得不用擔心太多：「我就冇乜呢啲擔心嘅，因為我哋做音樂夾band都係做好我哋自己嘅歌，做好我哋嘅表演，咁做好自己本份。」

洪嘉豪表示如果魯生詢問大家意見時，第一時間他會講：「希望公司多個浴室。」因為可以方便他們做音樂創作：「因為嗰啲咩budget資源嗰啲，我而家好滿足，我個人係非常知足。」