冼靖峰唔怕偶包出盡力跑100米　黃奕斌平反蕭正楠劇中唔係襯托

新城電台昨日（10日）舉辦《慈善運音會》，過百位人氣歌手、明星足球員都落力支持，活動由「舞台王者」郭富城（Aaron）與文化體育及旅遊局局長羅淑佩、新城廣播行政總裁馬浚偉、巴黎殘疾人奧運輪椅羽毛球銀牌得主陳浩源、殘奧會友主席張偉良聯同明星足球隊隊長譚詠麟擔任主禮嘉賓主持啟幕儀式。

「舞台王者」郭富城（Aaron）與文化體育及旅遊局局長羅淑佩、新城廣播行政總裁馬浚偉、巴黎殘疾人奧運輪椅羽毛球銀牌得主陳浩源、殘奧會友主席張偉良聯同明星足球隊隊長譚詠麟擔任主禮嘉賓主持啟幕儀式。(胡凱欣 攝)

「舞台王者」郭富城。(胡凱欣 攝)

局長與郭富城。(胡凱欣 攝)

馬浚偉。(胡凱欣 攝)

冼靖峰與黃奕斌接受《香港01》訪問時表示自己落場比賽就用盡了全力，黃奕斌笑指：「我都有睇返自己啱啱跑嘅時候影啲相，係冇一張用得嘅，所以一定係好落力。」冼靖峰未看照片就知道不能用了：「我覺得呢個係一個過程嚟嘅，亦都好開心啊，因為真係入行以嚟應該係第一次咁樣。」他指是第一次與這麼多的歌唱一起參加運動會。但原來二人對田徑其實不熟悉，因為冼靖峰讀書時是打羽毛球，而黃奕斌則是打籃球。

冼靖峰與黃奕斌接受《香港01》訪問時表示自己落場比賽就用盡了全力。(胡凱欣 攝)

黃奕斌笑指冇一張相係用得。(胡凱欣 攝)

冼靖峰未看照片就知道不能用了。(胡凱欣 攝)

黃奕斌最近有劇集《無相之城》播出，在劇中擔正主角的他看播出時有感到害怕：「其實好驚嘅，有陣時係我自己好驚，睇到自己好kam咁樣。」這套劇集原來已經是4 年前拍，這一次擔正主角就已經是古裝，還要吊威也，所以他覺得是一個很特別的經驗。對於有網民指蕭正楠於劇中做黃奕斌的襯托，但黃奕斌就不認同：「其實如果大家有睇嗰套劇，其實蕭正楠楠哥，佢唔係一個配角，佢係男三。其實佢嘅出場嘅氣氛係非常之多嘅，咁其實嗰個角色會可能考慮到係更加適合蕭正楠，所以先搵佢做咗嗰個角色。」他更率先劇透蕭正楠之後的出場會更多。

黃奕斌最近有劇集《無相之城》播出，在劇中擔正主角的他看播出時有感到害怕。(胡凱欣 攝)

對於有網民指蕭正楠於劇中做黃奕斌的襯托，但黃奕斌就不認同。(胡凱欣 攝)

黃奕斌真係好落力跑。(胡凱欣 攝)

冼靖峰之前指自己跑100米的成績是19秒幾，所以今次都有點害怕會「失威」，今次最後結果他跑的名次是中間的名次，所以已經感到滿足。但後來去到4乘100時他就用盡全力：「唔可以拖你隊友！更加用力。滿意，無悔，無仆親，無包尾。（有冇偶包？）今日特別多謝我嘅髮型師，幫我加固咗個頭，佢話你盡情跑，唔會跌，放心。」至於會否擔心出來的照片會不好看時，他則指「無得驚」，因為有黑圖就等於證明了他們有盡力。

冼靖峰之前指自己跑100米的成績是19秒幾，所以今次都有點害怕會「失威」。(胡凱欣 攝)

冼靖峰話自己冇偶包。(胡凱欣 攝)

冼靖峰跑完勁多粉絲歡呼。(胡凱欣 攝)

冼靖峰同林智樂。(胡凱欣 攝)

冼靖峰真係好落力㗎。(胡凱欣 攝)

