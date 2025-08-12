何猷君私生子傳聞後拖老婆甜蜜看騷破謠言 上衣五字暗藏「霸氣」
撰文：崔力生
已故賭王何鴻燊兒子何猷君出名叻仔又愛妻，予人謙謙君子的感覺，不過早前面對不實報道，事源網上再度翻炒其與組合By2妹妹Yumi（白緯玲）有私生子的傳聞，又暗示他與妹妹何超欣過分親密，引起網民瘋狂猜測，令一向好脾氣的何猷君也忍不住「佛都有火」，第一時間發文澄清「請放尊重點」，嚴正駁斥私生子傳聞，事件才暫告一段落。近日， 何猷君還拖著太太奚夢瑤觀看謝霆鋒杭州演唱會，兩人貼面自拍曬恩愛，以行動打破謠言。
何猷君近日與太太奚夢瑤高調放閃，兩人甜蜜現身謝霆鋒杭州演唱會，期間被網民野生捕獲，何猷君和奚夢瑤穿著白色情侶裝，由英皇高層霍汶希接待，恩愛模樣羨煞旁人，奚夢瑤更悉心打扮，大騷長腿，相當吸睛；而何猷君上衣則寫著：「八卦封印式」，似乎意有所指。有網民在留言區爆料，指奚夢瑤其實還有另一個身分，就是謝霆鋒的忠實粉絲，當年何猷君正是用謝霆鋒的《活著VIVA》向女方求婚，今次還特意陪太太看騷，果然廿四孝老公。
有網民大讚何猷君和奚夢瑤友善，被認出時，大方打招呼，毫無架子。而在演唱會後，奚夢瑤難掩興奮，在社交平台連環po相，除了分享與老公看騷時貼面自拍的甜蜜照外，還有與謝霆鋒的合照，她激動寫道：「追星成功！祝大家在追星的路上一帆風順。」 再次證明夫妻倆感情堅固，謠言不攻自破。