何猷君私生子傳聞後拖老婆甜蜜看騷破謠言　上衣五字暗藏「霸氣」

已故賭王何鴻燊兒子何猷君出名叻仔又愛妻，予人謙謙君子的感覺，不過早前面對不實報道，事源網上再度翻炒其與組合By2妹妹Yumi（白緯玲）有私生子的傳聞，又暗示他與妹妹何超欣過分親密，引起網民瘋狂猜測，令一向好脾氣的何猷君也忍不住「佛都有火」，第一時間發文澄清「請放尊重點」，嚴正駁斥私生子傳聞，事件才暫告一段落。近日， 何猷君還拖著太太奚夢瑤觀看謝霆鋒杭州演唱會，兩人貼面自拍曬恩愛，以行動打破謠言。

何猷君和奚夢瑤在2019年結婚。（微博圖片）

夫妻恩愛。（微博@奚夢瑤）

仲好貼地。（微博圖片）

何猷君近日與太太奚夢瑤高調放閃，兩人甜蜜現身謝霆鋒杭州演唱會，期間被網民野生捕獲，何猷君和奚夢瑤穿著白色情侶裝，由英皇高層霍汶希接待，恩愛模樣羨煞旁人，奚夢瑤更悉心打扮，大騷長腿，相當吸睛；而何猷君上衣則寫著：「八卦封印式」，似乎意有所指。有網民在留言區爆料，指奚夢瑤其實還有另一個身分，就是謝霆鋒的忠實粉絲，當年何猷君正是用謝霆鋒的《活著VIVA》向女方求婚，今次還特意陪太太看騷，果然廿四孝老公。

何猷君與太太一人抱一個小朋友，仲同媽媽梁安琪和妹妹超欣一齊影合照。（IG@mingxi11）

何猷君奚夢瑤都相當疼惜何超欣。（微博圖片）

何猷君怒斥傳聞離譜。（微博圖片）

有網民大讚何猷君和奚夢瑤友善，被認出時，大方打招呼，毫無架子。而在演唱會後，奚夢瑤難掩興奮，在社交平台連環po相，除了分享與老公看騷時貼面自拍的甜蜜照外，還有與謝霆鋒的合照，她激動寫道：「追星成功！祝大家在追星的路上一帆風順。」 再次證明夫妻倆感情堅固，謠言不攻自破。

何猷君近日與太太奚夢瑤甜蜜現身謝霆鋒杭州演唱會。（微博@奚夢瑤）

兩公婆頭貼頭。（小紅書圖片）

被網民捕獲，態度友善。（小紅書）

英皇高層霍汶希親自接待。（小紅書）

毫無架子。（小紅書）

奚夢瑤見完男神謝霆鋒，心情興奮。（小紅書）