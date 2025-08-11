女神配對計劃｜關嘉敏哭到眼紅　男士反應不同　女神直言對他失望

無綫戀綜《女神配對計劃》8月10日播出一集，設有隱藏任務考驗男士！關嘉敏假裝愛犬Two Two出事，哭至雙眼通紅演技逼真，令觀眾大呼心痛。同組劉啟進（Matt）搞笑遞紙巾、林澤謙溫柔抹淚安撫，已調組的黃家俊（Matthew）更跨組幫忙！唯獨原組員姜卓文（細John）冷靜「透爐」，是無心還是冷漠？另葉蒨文獲玄學師指點感情需覓「大男人」。



另外，官方公布《女神配對計劃》節目新編排，8月24日播畢第十二集後將暫停播映兩星期，並將由9月8日起，推出結局篇《女神配對計劃 最後告白》，周一至周五晚十點半播出第十三至第十七集、並於9月14日晚翡翠台播出最後一集，敬請留意！

Carman真係好好戲，尤其要留意佢對眼，真係好有戲（《女神配對計劃》截圖）

8月10日最搶焦的，除了是成功洗底的富二代林堡熙（Eddie）爆Seed，以真誠力追葉蒨文（Sophie）與曾展望（GM）一爭長短；羅毓儀（Yuki）在GM幫忙下與海淦清T.Max解開心結，關嘉敏（Carman）的組別一樣有不少Talking Point。事緣昨晚一集有隱藏任務，五位女神需根據製作組派發的指定「情況」、交戲考驗同組求愛勇者的臨場反應，而Carman的題目是「假如愛犬Two Two出事」。

由於昨晚一集還同場加映了「組員大兜亂」環節，故當Carman聲稱愛犬出事兼哭成淚人後，當時同組的劉啟進（Matt）負責搞Gag嘗試舒緩Carman情緒（畀張唔恰當嘅紙巾叫Carman頂住先，但個樣好真誠），林澤謙則索性企起身為Carman抹眼淚，動作維持了好一陣子之餘，又不斷安撫Carman：「你要冷靜啲，如果連你都好唔冷靜，咁就會冇人幫到佢」、Him「使唔使睇吓佢先？」表現溫柔，令網民無限心心眼！

阿謙呢個動作同埋表現，贏盡好評（《女神配對計劃》截圖）

與此同時，Carman組另一原組員細John卻全程對Carman置之不理，Carman亦忍不住直認失望：「Matthew好可靠、「反而我又再一次失望喇，細John佢冇行過嚟。」但原來好戲在後頭，細John雖然全程忙著透爐，但由於眼見視線範圍內，李芷晴、梁敏巧及Carman差不多同一時間出事，即明白是製作組搞鬼，故才決定繼續透爐！細John的「挑通眼眉」，令網民大為驚艷，留言盛讚他人間清醒兼醒目。「細John當時投入番本組工作都很盡責呀」、「都係細John好嘢，邊有咁巧合幾個女神都有事發生，叻仔」、「眾人皆醉，細John 獨醒」。

細John早發現有問題（《女神配對計劃》截圖）

細John專注生火（《女神配對計劃》截圖）

細John嘅細觀察贏盡好評（《女神配對計劃》截圖）

而原本已被調走的黃家俊（Matthew），眼見自己女神Carman出事即跨組慰問之餘，又主動幫Carman聯絡獸醫朋友詢問意見，三位勇者更夾手夾腳請求監製放人讓Carman探望愛犬，Matthew最後還陪Carman執拾細軟準備離開！

原本已被調走的黃家俊（Matthew），眼見自己女神Carman出事即跨組慰問（《女神配對計劃》截圖）

三位勇者更夾手夾腳請求監製放人讓Carman探望愛犬（《女神配對計劃》截圖）

整件事的亮點是，Carman全程相當入戲，不但哭至雙眼通紅、而且還無助得像個小孩，獲不少網民留言大讚「演技派」，有網民更坦言明知是假的也看至很心痛：

「睇到Carman你喊，我都睇到眼濕濕，好觸動…就算今次係做戲，但好真情流露」

「Carman好戲到令人心痛」

「Carman喊到慘慘豬」

「Carman超好戲！真係睇到我都想喊！！好犀利」

「好演技、投入，繼續努力」

「我都陪你喊咗」

「細John 好搞笑！Matthew 好細心！」

「Matthew男友力超强」



Matthew男友力真係有圖有真相（《女神配對計劃》截圖）

Carman事後自揭穿崩位引Matt留言：要驗眼

事後Carman在社交網「賽後檢討」，自嘲當日百忙之中沒有管理好手提的屏幕顯示，以致接電話時出現極大穿崩位。此甫一出，「受騙者」之一的Matt即搞笑tag阿謙兼留言：「我哋要驗眼。」相當搞笑。另昨晚節目彩蛋部分，是Sophie在閨密莊子璇（Hilary）陪同下接受奇門風水師雲文子指點。雲文子指出Sophie今年「反吟局」，代表「諗嘢反覆、選擇反覆、思維反覆、情緒反覆」，並指Sophie需要大男人：「你要（另一半）Man啲、大男人啲、有少少Head住自己都唔緊要嘅，你都想小鳥依人嘅。」並促請Sophie在感情事不要這麼快下決定。

雲文子師傅叫Sophie睇定啲喎（《女神配對計劃》截圖）

雲文子指出Sophie今年「反吟局」（《女神配對計劃》截圖）