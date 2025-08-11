馮素波曾諱疾忌醫唔敢驗身　懷疑腸癌後終於知驚：醫生話膽都塞晒

給人貼地至潮感覺的前輩演員馮素波（波姐）向來注重健康，她日前應邀請出席由醫療集團舉辦的「健康有道・分享會」，以星級用家身份大談保健心得。波姐自爆曾是諱疾忌醫一族，直到身體響了警號，才明白原來想身體健康都要超前部署，並籲大眾及早檢查身體：「自己要保護好自己，有健康先做得好！」

年屆81歲的馮素波，早年透過香港演藝人協會而認識「楷和醫療集團」，獲得了多元化的健康支援，日前出席分享會時更獲頒「星級用家」感謝狀，波姐笑言「人生冇健康，點生存」，雖然說來字字鏗鏘，但波姐也有諱疾忌醫的過去，她表示：「在我50幾歲時，身邊朋友成日話要驗身，佢哋30、40歲就去驗，我就唔去，總覺得『一間舊樓去檢查，呢度要補漏，嗰度要裝修，實要執好多嘢』，而家就明白，人生冇健康，點生存？於是近年會定期做醫療檢查，喺楷和認識咗好多專科醫生，令我了解更多。畢竟人梗係想長命，但長命得來要健康先有用！」

能夠令波姐的起心肝關注長遠健康，全因為四年前一次懷疑腸癌的經歷，波姐說：「當時因血色素低做檢查，之後照埋腸胃，令我最唔開心係懷疑腸有cancer，醫生當時話條腸有好多肉粒，仲有個幾厘米大住宿咗喺腸5至6年，一定要手術切除，當時醫生仲發現膽都塞晒，慶幸膽石冇黐到個肝，所以一晚就切除埋膽、割埋五分一腸。」波姐認為現在很多疾病都趨向年輕化，所以更應該趁年輕珍惜身體，做足檢查，她不諱言經常向演藝界老友及身邊的朋友推廣，有病要找醫生，醫生便會對症下藥，絕對不要拖延。

波姐又分享獨門飲食貼士，她自小不吃辣、不吃煎炸及貝殼類食物，做演員時又會經常袋住餅乾，讓自己不會有肚餓的時候，好好保養胃部，而近十多年更養成良好的早餐習慣，她表示：「醫生話早餐好重要，初初我亂食早餐，飲杯咖啡加兩塊餅，但原來咖啡對我唔太適合，發覺自己有痔瘡，會有啲唔舒服，於是轉飲奶茶，但原來我又唔啱淡奶，於是再轉，而家每朝食一隻烚蛋，增加蛋白質，而每日只會食一餐澱粉質。」

活力充沛的波姐還即席表演拉筋，柔軟度儼如後生女，有十多年瑜伽㡳子的波姐稱：「我近20年每朝都會拉筋10分鐘，亦會丹田練氣，並每日步行幾千步，我好鍾意出街，因為唔行多啲，對腳會冇力。」

