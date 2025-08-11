陳奕迅世巡終場Encore唱爆12首　慶功宴豪擲200萬黃金贈工作人員

陳奕迅（Eason）歷時三年、橫跨全球182場的《FEAR and DREAMS》世界巡演，8月10日於澳門終極尾場劃下震撼句點！51歲的Eason狀態巔峰，除完整演繹31首主題曲目，更破紀錄安可12首金曲近1小時，包括樂隊突襲奏響《浮誇》時即席飆出「神級現場」，更罕有公開示愛妻女，引爆全場掌聲。



陳奕迅（Eason）世界巡迴演唱會迎終極尾場。（官方提供）

陳奕迅（Eason）《Fear and Dreams》世界巡迴演唱會，歷時近三年、走遍全球終於8月10日，第182場，選址澳門銀河綜藝館迎終極尾場！Eason老婆徐濠縈、囡囡陳康堤、好友張繼聰、謝安琪、MIRROR成員AK（江𤒹生）、陳輝陽、朱祖兒、劉浩龍均有到場支持及欣賞。Eason全晚狀態爆燈，唱足30多首演唱會曲目外，氣也不喘，再連環encore唱足12首歌，到凌晨12點24分才真正完結，以歌聲與樂迷瘋狂慶祝尾場這歷史時刻！Encore 時不少歌迷樂曲前奏一響起，就已經感動得哭出來，而Eason在最後選唱《時代曲》時，也被現場氣氛感動得眼泛淚光。

最後唱《時代曲》時Eason疑似像眼眨淚光。（官方提供）

Encore首唱《K歌之王》感觸多謝幕後功臣

安歌環節Eason第一首就選了經典作《K歌之王》，感性地多謝作曲人陳輝陽及填詞人林夕：「如果不是這首歌，如果不是他們兩個.....真是十分感謝！」唱到黃偉文填的《沙龍》時，他亦特別多謝對方，並自覺幸運：「我得到這麼多好歌，都要多謝所有作曲填詞的朋友，亦要多謝上天給我的禮物！」當他唱出人生首支派台作《時代曲》時，也分享1996年往事：「當時監製江港生在旺角家中跟我講：『你寫歌啦！懂不懂？』我說不懂啊！結果夾chord寫出這首歌，再找黃偉文填詞…就是這樣，《時代曲》在大時代出世！非常多謝江港生及Wyman！」

Encore首唱《K歌之王》感觸多謝幕後功臣。（官方提供）

《浮誇》突襲全場震撼！網民狂洗版：CLS！史上最勁！

安歌環節原本沒有《浮誇》，但樂隊突然奏起前奏，Eason即場接招狂飆，神級唱功，狀態幾乎可以無可挑剔來形容，震撼全場！有觀眾拍下，一人台上唱，現場萬人望著台上被震攝的畫面，像一個突然靜止了的時空，事後觀眾及網民亦瘋狂洗版：「陳奕迅你駛唔駛唱功咁恐怖？」「大癲！CLS簡真正神級！」「史上最勁現場版浮誇！」但再一次打破自己歌藝高鋒的Eason，唱完後，氣也不喘，仲搞笑摸肚：「我開始肚餓了，哈哈！」

《浮誇》突襲全場震撼。（官方提供）

陳奕訊感多謝幕後功臣。（官方提供）（官方提供）

公開冧爆老婆：多謝你們，不要看着她們！

演唱會的Talking部分Eason化身「多謝機器」，特別點名多謝老婆徐濠縈：「我要公開多謝我的老婆！我個女兒，他們會很尷尬的，你們不要看着她們，哈哈～」又為經理人霸氣護航：「網上經常有人罵我經理人，今天最後一場了，我很想說一句：『咁叻你去做啦！』」即獲全場拍掌歡呼支持！

Eason好友到場支持。（官方提供）

豪擲200萬送999黃金！宣布巡演後停藥減壓

慶功宴上Eason超大手筆，自掏腰包200萬打造999千足黃金紀念幣及鉑金幣，送給跟足182場23位「全勤戰友」及190位工作人員。整晚他滿場飛跟大家舉杯慶祝，合照擁抱。對被大讚真正歌神，神級天花板無可挑剔的《浮誇》，他笑言，「我已經頂點啦，不過最後「扇」一「扇」左呔呀，哈哈，不要緊。我不知道呀，利害不利害，讓人家評論吧。」問到他最後唱《時代曲》時，像眼眨淚光，是不是哭了？Eason說，「我整晚都很感動，雙眼水汪汪。我不記得有沒有哭，我只是記得好享受邊彈邊唱的快樂感覺，好正。」

慶功宴上Eason超大手筆，豪擲200萬送999黃金贈「戰友」。（官方提供）

早前他公開因為巡演壓力而有憂慮症，巡演結束後，Eason表示終於可以嘗試「停藥」: 「醫生說我可以嘗試不用吃藥！我會停，現在的我，真的沒有憂慮了，沒什麼值得我憂慮，整個人很鬆～哈哈」問到放假會否去環遊世界？Eason笑言：「哪需要環遊世界，只去日本就可以了！(你又說想去非洲？)哈哈，孟加拉嘛，哈哈，總之會真正讓自己休息！不過不會是這個月，因為我還要為演唱會紀錄片到幾個不同地方宣傳辦放映會。8月13號先為香港歌迷舉行紀錄片首映，之後還要飛馬來西亞、台北、北京、成都、上海、深圳等地辦分享會。」

Eason演唱會專輯將於8月25日零時於各大音樂平台上架。（官方提供）

《FEAR and DREAMS》

演唱會專輯將於8月25日零時於各大音樂平台上架，由8月11日起，各位粉絲可率先收藏！

Eason安歌12首金曲清單

《K歌之王》《防不勝防》《粵語殘片》《綿綿》（清唱半首）《沙龍》《你的背包》《黑暗中漫舞》《人來人往》《之外》《浮誇》《黃金時代》《時代曲》

