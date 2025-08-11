《玩轉粵東粵北懶人包》接檔即瀉3.1點　《藏海傳》都跌2.7點

無綫公布上周（4日至10日）收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，資訊節目《東張西望》跨平台直播收視最高24.2點（157萬觀眾），比上周最高收視22.3點（144萬觀眾），上升了1.9點，踞收視榜首位。

《東張西望》繼續維持收視榜首。(節目截圖)

處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視21點（136萬觀眾），比上周最高收視19.8點（128萬觀眾），上升了1.2點；譚俊彥、李佳芯主演《麻雀樂團》第二周延續升勢，最高收視20點（129萬觀眾），比上周最高收視19.4點（126萬觀眾），上升了0.6點；外購劇《藏海傳》上周首播，最高收視15.6點（101觀眾），比上周同期節目《中年好翻身》最高收視18.3（118觀眾），下跌了2.7點。

《藏海傳》都跌2.7點。

綜藝節目方而，由薛家燕、冼靖峰、何沛珈、關楓馨、羅天宇、黃美棋擔任主持，全新旅遊節目《玩轉粵東粵北懶人包》最高收視12.1點（78萬觀眾），比上周同期節目《真相猜‧情‧尋》最高收視15.2點（99萬觀眾），下跌了3.1點。

《玩轉粵東粵北懶人包》接檔即瀉3.1點。

周六晚特備節目《星光熠熠耀保良》最高收視15.1點（98萬觀眾），比上周同期節目《最紅大廚》煮將之爭最高收視15.2點（98萬觀眾），下跌了0.1點。

譚輝智出席《星光熠熠耀保良》記者會。（林迅景 攝）

周日晚歌唱大賽《聲秀》最高收視15.3點（99萬觀眾），比上周最高收視16.8點（109萬觀眾），下跌了1.5點；真人騷戀綜《女神配對計劃》最高收視13.8點（89萬觀眾），比上周最高收視16.2點（105萬觀眾），下跌了2.4點。